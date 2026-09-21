Estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo selecionados para a primeira turma de 2027 do programa Prontos pro Mundo têm até esta segunda-feira, 21, para entregar a documentação exigida na escola onde estão matriculados e confirmar a participação no intercâmbio.

A seleção contempla 500 alunos de 404 municípios paulistas, incluindo cidades da região de Franca. A lista foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na última segunda-feira, 14, após mais de 50 mil estudantes da 1ª série do Ensino Médio participarem do processo seletivo.

A entrega dos documentos é necessária para garantir a vaga. Entre os itens exigidos estão os termos de compromisso do estudante e dos responsáveis, o termo de ciência para revalidação dos estudos realizados no exterior e o compromisso de atuação como embaixador do programa.