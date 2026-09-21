Estudantes da rede estadual de ensino de São Paulo selecionados para a primeira turma de 2027 do programa Prontos pro Mundo têm até esta segunda-feira, 21, para entregar a documentação exigida na escola onde estão matriculados e confirmar a participação no intercâmbio.
A seleção contempla 500 alunos de 404 municípios paulistas, incluindo cidades da região de Franca. A lista foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na última segunda-feira, 14, após mais de 50 mil estudantes da 1ª série do Ensino Médio participarem do processo seletivo.
A entrega dos documentos é necessária para garantir a vaga. Entre os itens exigidos estão os termos de compromisso do estudante e dos responsáveis, o termo de ciência para revalidação dos estudos realizados no exterior e o compromisso de atuação como embaixador do programa.
Os estudantes selecionados poderão realizar um período de três meses de estudos em high school, etapa equivalente ao Ensino Médio, em países de língua inglesa. Para a primeira turma de 2027, os destinos previstos são Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.
Vagas remanescentes
Os alunos que não confirmarem a participação dentro do prazo terão as vagas redistribuídas em uma nova etapa de seleção.
A partir desta terça-feira, 22, a Seduc-SP deverá convocar novos estudantes para entrevistas socioemocionais. A convocação não garante a participação no intercâmbio, mas permite que os alunos disputem as vagas que eventualmente ficarem disponíveis, até o preenchimento das 500 oportunidades.
Nesta seleção, 44 dos 404 municípios contemplados tiveram representantes escolhidos pela primeira vez.
A distribuição das vagas considera inicialmente a garantia de uma oportunidade por município. As demais são preenchidas conforme a classificação geral dos candidatos, levando em conta o desempenho no Saresp e no exame do próprio programa.
Quem pode participar
Para disputar uma vaga no Prontos pro Mundo, os estudantes precisam cumprir uma série de requisitos estabelecidos pela Seduc-SP. Entre eles estão:
- estar matriculado na rede pública desde o 6º ano do Ensino Fundamental;
- ter participado do Saresp do 9º ano em 2025;
- ter realizado o curso de inglês oferecido pela Open English;
- ter sido aprovado no teste de proficiência;
- apresentar frequência escolar mínima de 90% no primeiro semestre;
- ter nota final de pelo menos 7,0 em todas as disciplinas.
Programa
O Prontos pro Mundo seleciona 1 mil estudantes por ano para intercâmbios de três meses em países de língua inglesa. O programa oferece aos participantes estudos em high school e hospedagem em casas de famílias.
Segundo a Seduc-SP, o governo estadual custeia as despesas da viagem, incluindo passagens, hospedagem, transporte, emissão de passaporte e visto. Os estudantes também recebem bolsa-auxílio durante o período no exterior.
A classificação dos candidatos, tanto geral quanto por município, pode ser consultada no portal da Seduc-SP e no site oficial do Prontos pro Mundo.
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