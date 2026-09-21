Um homem foi preso em flagrante na noite desse domingo, 20, após furtar dois cosméticos avaliados em R$ 58 de uma farmácia na região central de Franca.

A ocorrência começou depois que a central de monitoramento da Prefeitura de Franca informou às equipes policiais que um homem havia deixado uma farmácia carregando produtos. Foram repassadas as características dele, que usava boné verde e branco, camiseta preta e calça jeans.

Durante o patrulhamento, os policiais passaram pela rua Monsenhor Rosa e depois seguiram para as proximidades da rua Marechal Deodoro e da Praça Barão, onde encontraram um homem com as características informadas. Ele carregava dois produtos.