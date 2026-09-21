Um homem foi preso em flagrante na noite desse domingo, 20, após furtar dois cosméticos avaliados em R$ 58 de uma farmácia na região central de Franca.
A ocorrência começou depois que a central de monitoramento da Prefeitura de Franca informou às equipes policiais que um homem havia deixado uma farmácia carregando produtos. Foram repassadas as características dele, que usava boné verde e branco, camiseta preta e calça jeans.
Durante o patrulhamento, os policiais passaram pela rua Monsenhor Rosa e depois seguiram para as proximidades da rua Marechal Deodoro e da Praça Barão, onde encontraram um homem com as características informadas. Ele carregava dois produtos.
Na abordagem, foram encontrados um sérum corporal Dove Niacinamida + Uniformizador, de 180 ml, e um sérum corporal Dove Glicólico + Reparador de Textura, de 380 ml. Cada item foi avaliado em R$ 29, totalizando R$ 58.
Imagens ajudaram na identificação
Os policiais entraram em contato com funcionários da farmácia, localizada na rua Monsenhor Rosa, que confirmaram que os produtos encontrados com o homem haviam sido retirados do estabelecimento.
As imagens do sistema de monitoramento também foram apresentadas à equipe. Segundo a ocorrência, as gravações mostram o suspeito entrando na farmácia, permanecendo próximo aos produtos e, posteriormente, deixando o local.
Diante dos elementos reunidos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária de Franca.
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