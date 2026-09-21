Um caminhão munck foi furtado por volta das 3h45 da madrugada desta segunda-feira, 21, na rua Padre César Gardini, em Rifaina. O veículo estava dentro do barracão do proprietário, que percebeu o crime e acionou a Guarda Civil Municipal.
Por meio do monitoramento das câmeras de segurança da cidade, a GCM conseguiu acompanhar o deslocamento do caminhão e entrou em contato com policiais rodoviários. O veículo foi localizado e abordado na rodovia Cândido Portinari, próximo a Cristais Paulista.
Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro do caminhão um aparelho utilizado para bloquear o sinal de rastreamento. Também foi constatado que os criminosos haviam feito uma ligação direta para conseguir ligar o veículo.
O caminhão estava sendo acompanhado por um carro. O ocupante do automóvel fugiu ao perceber a aproximação dos policiais rodoviários e não foi localizado.
O motorista e um mecânico de 33 anos, morador de Uberaba (MG), que estava conduzindo o caminhão foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ele já havia sido preso no dia 4 de maio de 2026, em Uberaba, com um veículo furtado.
O proprietário do caminhão também compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
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