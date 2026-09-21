21 de setembro de 2026
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FURTO

Caminhão furtado na madrugada é recuperado e homem é preso

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Viatura da Polícia Militar Rodoviária e caminhão munck recuperado
Viatura da Polícia Militar Rodoviária e caminhão munck recuperado

Um caminhão munck foi furtado por volta das 3h45 da madrugada desta segunda-feira, 21, na rua Padre César Gardini, em Rifaina. O veículo estava dentro do barracão do proprietário, que percebeu o crime e acionou a Guarda Civil Municipal.

Por meio do monitoramento das câmeras de segurança da cidade, a GCM conseguiu acompanhar o deslocamento do caminhão e entrou em contato com policiais rodoviários. O veículo foi localizado e abordado na rodovia Cândido Portinari, próximo a Cristais Paulista.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro do caminhão um aparelho utilizado para bloquear o sinal de rastreamento. Também foi constatado que os criminosos haviam feito uma ligação direta para conseguir ligar o veículo.

O caminhão estava sendo acompanhado por um carro. O ocupante do automóvel fugiu ao perceber a aproximação dos policiais rodoviários e não foi localizado.

O motorista e um mecânico de 33 anos, morador de Uberaba (MG), que estava conduzindo o caminhão foi preso em flagrante e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Ele já havia sido preso no dia 4 de maio de 2026, em Uberaba, com um veículo furtado.

O proprietário do caminhão também compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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