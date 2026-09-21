Um caminhão munck foi furtado por volta das 3h45 da madrugada desta segunda-feira, 21, na rua Padre César Gardini, em Rifaina. O veículo estava dentro do barracão do proprietário, que percebeu o crime e acionou a Guarda Civil Municipal.

Por meio do monitoramento das câmeras de segurança da cidade, a GCM conseguiu acompanhar o deslocamento do caminhão e entrou em contato com policiais rodoviários. O veículo foi localizado e abordado na rodovia Cândido Portinari, próximo a Cristais Paulista.

Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro do caminhão um aparelho utilizado para bloquear o sinal de rastreamento. Também foi constatado que os criminosos haviam feito uma ligação direta para conseguir ligar o veículo.