Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar durante patrulhamento pelo bairro Jardim Leporace I, em Franca. A abordagem ocorreu na rua Rachide Salomão, após o menor tentar fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma pochete com 33 gramas de maconha, divididas em cinco porções, 6 gramas de haxixe, em quatro porções, e um comprimido de ecstasy. Também foram apreendidos R$ 64 em dinheiro.

O adolescente afirmou que recebia os entorpecentes de um fornecedor e fazia a distribuição aos usuários. Ele teria informado ainda que as negociações e a organização das entregas eram realizadas por meio de telefone celular e WhatsApp.