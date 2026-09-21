21 de setembro de 2026
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LEPORACE I

Adolescente admite fazer entregas de drogas após abordagem da PM

Por Ariane Jud | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas, celular e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar .
Drogas, celular e dinheiro apreendidos pela Polícia Militar .

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar durante patrulhamento pelo bairro Jardim Leporace I, em Franca. A abordagem ocorreu na rua Rachide Salomão, após o menor tentar fugir ao perceber a aproximação da viatura.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram uma pochete com 33 gramas de maconha, divididas em cinco porções, 6 gramas de haxixe, em quatro porções, e um comprimido de ecstasy. Também foram apreendidos R$ 64 em dinheiro.

O adolescente afirmou que recebia os entorpecentes de um fornecedor e fazia a distribuição aos usuários. Ele teria informado ainda que as negociações e a organização das entregas eram realizadas por meio de telefone celular e WhatsApp.

O menor também declarou que recebia R$ 15 por cada entrega.

Após ser ouvido, o adolescente foi liberado e entregue à mãe.

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