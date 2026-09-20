20 de setembro de 2026
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Três criminosos invadem casa e levam moto no Cidade Nova

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Ação dos criminosos durante o furto à casa no bairro Cidade Nova, em Franca
Ação dos criminosos durante o furto à casa no bairro Cidade Nova, em Franca

Três criminosos invadiram uma residência na noite de sexta-feira, 18, por volta das 21h40, na rua Francisco Barbosa, no bairro Cidade Nova, em Franca. O portão do imóvel foi arrombado e pertences foram levados, além de uma motocicleta.

Portão foi arrombado

Os criminosos danificaram o portão da residência para entrar no imóvel. Em seguida, retiraram diferentes objetos da casa e levaram a motocicleta que estava na propriedade.

O veículo roubado é uma Honda CG Titan 150, de cor vinho, modelo 2012, com placa FBH1E76.

A residência fica em frente à fábrica Lesh Têxtil.

Câmeras registraram ação

Um circuito de câmeras de segurança registrou a movimentação durante o crime. As imagens poderão ser utilizadas na apuração da ocorrência e na tentativa de identificar os envolvidos.

O caso deve ser investigado pelas autoridades. Até o fechamento deste texto, os criminosos não haviam sido presos. 

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