Três criminosos invadiram uma residência na noite de sexta-feira, 18, por volta das 21h40, na rua Francisco Barbosa, no bairro Cidade Nova, em Franca. O portão do imóvel foi arrombado e pertences foram levados, além de uma motocicleta.

Portão foi arrombado

Os criminosos danificaram o portão da residência para entrar no imóvel. Em seguida, retiraram diferentes objetos da casa e levaram a motocicleta que estava na propriedade.

O veículo roubado é uma Honda CG Titan 150, de cor vinho, modelo 2012, com placa FBH1E76.