Três criminosos invadiram uma residência na noite de sexta-feira, 18, por volta das 21h40, na rua Francisco Barbosa, no bairro Cidade Nova, em Franca. O portão do imóvel foi arrombado e pertences foram levados, além de uma motocicleta.
Portão foi arrombado
Os criminosos danificaram o portão da residência para entrar no imóvel. Em seguida, retiraram diferentes objetos da casa e levaram a motocicleta que estava na propriedade.
O veículo roubado é uma Honda CG Titan 150, de cor vinho, modelo 2012, com placa FBH1E76.
A residência fica em frente à fábrica Lesh Têxtil.
Câmeras registraram ação
Um circuito de câmeras de segurança registrou a movimentação durante o crime. As imagens poderão ser utilizadas na apuração da ocorrência e na tentativa de identificar os envolvidos.
O caso deve ser investigado pelas autoridades. Até o fechamento deste texto, os criminosos não haviam sido presos.
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