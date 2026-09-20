Quarenta e cinco professores da Educação Infantil participaram de uma atividade formativa na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, no Centro de Franca. A ação integrou as atividades pedagógicas do ProLEEI (Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil), desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o MEC (Ministério da Educação) e a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).
A atividade faz parte da carga horária oficial do programa e teve como objetivo ampliar e diversificar os repertórios culturais, artísticos e educativos dos participantes, por meio de experiências de apreciação, interação e reflexão.
Visita à Casa da Cultura
Durante a visita, os professores conheceram os espaços da Casa da Cultura, incluindo o Museu da Imagem e do Som. O grupo também teve contato com diferentes manifestações culturais e artísticas.
Segundo a secretária de Educação, Camila Gonçalves, a experiência contribuiu para a formação dos profissionais e para a reflexão sobre as práticas desenvolvidas na Educação Infantil.
“A experiência contribuiu para o fortalecimento da formação dos profissionais e para a reflexão sobre possibilidades de ressignificação e qualificação das práticas pedagógicas desenvolvidas com bebês e crianças da Educação Infantil”, afirmou.
De acordo com a iniciativa, a proposta é ampliar as referências dos profissionais e contribuir para a construção de novos sentidos sobre cultura e arte no contexto da Educação Infantil.
Formação continuada
O Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil é uma iniciativa do Governo Federal, desenvolvida pelo Ministério da Educação, e integra as ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.
O programa oferece formação continuada prioritariamente a professores da Educação Infantil, com foco no fortalecimento de práticas pedagógicas relacionadas à linguagem oral, à leitura e à escrita.
As atividades consideram as especificidades da primeira infância e buscam assegurar experiências educativas que respeitem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.
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