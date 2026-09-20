Quarenta e cinco professores da Educação Infantil participaram de uma atividade formativa na Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, no Centro de Franca. A ação integrou as atividades pedagógicas do ProLEEI (Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil), desenvolvido pela Prefeitura em parceria com o MEC (Ministério da Educação) e a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).

A atividade faz parte da carga horária oficial do programa e teve como objetivo ampliar e diversificar os repertórios culturais, artísticos e educativos dos participantes, por meio de experiências de apreciação, interação e reflexão.

Visita à Casa da Cultura

Durante a visita, os professores conheceram os espaços da Casa da Cultura, incluindo o Museu da Imagem e do Som. O grupo também teve contato com diferentes manifestações culturais e artísticas.