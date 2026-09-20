A Emeb “Frei Lauro de Carvalho Borges”, no Jardim Éden, realizou ao longo da semana a 1ª Competição de Tabuada da unidade, com a participação de 275 alunos dos 4º e 5º anos. A atividade teve como foco o fortalecimento da aprendizagem em Matemática e foi dividida entre etapas seletivas e uma grande final.

Etapas

A competição começou com seletivas realizadas pelos professores em sala de aula. Após essa fase, os alunos classificados foram reunidos para a final, quando colocaram em prática os conhecimentos desenvolvidos ao longo do processo.

Mais do que uma disputa, a atividade buscou contribuir para a melhoria da proficiência em Matemática, estimular o raciocínio e incentivar os estudantes a desenvolverem suas habilidades e potencialidades.