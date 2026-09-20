20 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EDUCAÇÃO

"Frei Lauro" reúne 275 alunos em Competição de Tabuada

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Premiação da Competição de Tabuada, em Franca
Premiação da Competição de Tabuada, em Franca

A Emeb “Frei Lauro de Carvalho Borges”, no Jardim Éden, realizou ao longo da semana a 1ª Competição de Tabuada da unidade, com a participação de 275 alunos dos 4º e 5º anos. A atividade teve como foco o fortalecimento da aprendizagem em Matemática e foi dividida entre etapas seletivas e uma grande final.

Etapas

A competição começou com seletivas realizadas pelos professores em sala de aula. Após essa fase, os alunos classificados foram reunidos para a final, quando colocaram em prática os conhecimentos desenvolvidos ao longo do processo.

Mais do que uma disputa, a atividade buscou contribuir para a melhoria da proficiência em Matemática, estimular o raciocínio e incentivar os estudantes a desenvolverem suas habilidades e potencialidades.

As diferentes etapas também proporcionaram momentos de entusiasmo e superação entre os alunos.

Participação

A secretária de Educação, Camila Gonçalves, destacou a participação, a dedicação e o empenho de todos os envolvidos na realização da atividade.

“Além disso, foi fundamental o trabalho dos professores que acompanharam e incentivaram os estudantes”, enfatizou.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários