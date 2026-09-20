A Emeb “Frei Lauro de Carvalho Borges”, no Jardim Éden, realizou ao longo da semana a 1ª Competição de Tabuada da unidade, com a participação de 275 alunos dos 4º e 5º anos. A atividade teve como foco o fortalecimento da aprendizagem em Matemática e foi dividida entre etapas seletivas e uma grande final.
Etapas
A competição começou com seletivas realizadas pelos professores em sala de aula. Após essa fase, os alunos classificados foram reunidos para a final, quando colocaram em prática os conhecimentos desenvolvidos ao longo do processo.
Mais do que uma disputa, a atividade buscou contribuir para a melhoria da proficiência em Matemática, estimular o raciocínio e incentivar os estudantes a desenvolverem suas habilidades e potencialidades.
As diferentes etapas também proporcionaram momentos de entusiasmo e superação entre os alunos.
Participação
A secretária de Educação, Camila Gonçalves, destacou a participação, a dedicação e o empenho de todos os envolvidos na realização da atividade.
“Além disso, foi fundamental o trabalho dos professores que acompanharam e incentivaram os estudantes”, enfatizou.
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