William Ferreira Cardozo, de 40 anos, foi indiciado por feminicídio no inquérito que apura a morte da professora e orientadora educacional Tatiane Cintra dos Santos Cardozo, de 42 anos, em Franca. Ele prestou depoimento no dia 10 de setembro, na CPJ (Central de Polícia Judiciária). Na ocasião, segundo o delegado responsável pelo caso, Davi Abmael Davi, não foi solicitada a prisão do investigado. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Fórum de Franca.

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A família de Tatiane, no entanto, afirma que ainda existem questões que precisam ser esclarecidas. Em entrevista ao GCN, as irmãs Luciana Aparecida Cintra e Fabiana Cintra e a sobrinha Ana Rita Santos apresentaram novos elementos que estariam relacionados ao caso, entre eles áudios e imagens que teriam sido enviados por Tatiane a uma amiga antes da morte.