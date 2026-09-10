William Ferreira Cardoso, de 40 anos, foi indiciado por feminicídio no inquérito que investiga a morte de sua mulher, a professora Tatiane Cintra dos Santos Cardoso, em Franca. Ele se apresentou nesta quinta-feira, 10, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) para prestar depoimento. O delegado responsável pelo caso, David Abmael David, não vai pedir a prisão de William e encaminhou o inquérito ao Fórum de Franca.

De acordo com o delegado, o inquérito foi concluído e será encaminhado à Justiça para análise. A investigação aponta indícios de que o indiciado é responsável pela morte, mas, segundo ele, não há elementos suficientes, neste momento, para justificar um pedido de prisão.

Tatiane morreu em 2025 e teve o corpo exumado no início de 2026, após suspeitas de envenenamento. O laudo da exumação, porém, não apontou a presença de substâncias que indicassem envenenamento.

Depoimento