Um homem, identificado como Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 17, na rua Voluntários da Franca, no Centro de Franca. Segundo testemunhas, a vítima foi atropelada após se atirar contra um ônibus.

As primeiras informações indicam que o homem estava acometido de um surto psicótico, quando saiu correndo e acabou atropelado.

As equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atentimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos, entretanto, ao chegarem ao local, a vítima já estava morta.