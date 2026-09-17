Um homem, identificado como Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 17, na rua Voluntários da Franca, no Centro de Franca. Segundo testemunhas, a vítima foi atropelada após se atirar contra um ônibus.
As primeiras informações indicam que o homem estava acometido de um surto psicótico, quando saiu correndo e acabou atropelado.
As equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atentimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos, entretanto, ao chegarem ao local, a vítima já estava morta.
A cena do acidente permanece preservada pela Polícia Militar para o trabalho de perícia da Polícia Científica. Ao final, o corpo devereá ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca.
*texto em atualização
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