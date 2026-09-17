17 de setembro de 2026
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URGENTE

Homem se atira contra ônibus e morre no Centro de Franca

Por Giovanna Attili e Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Hevertom Talles/GCN
Homem estaria em surto, quando foi atropelado e morreu
Homem estaria em surto, quando foi atropelado e morreu

Um homem, identificado como Paulo Roberto Matos de Souza, de 41 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 17, na rua Voluntários da Franca, no Centro de Franca. Segundo testemunhas, a vítima foi atropelada após se atirar contra um ônibus.

As primeiras informações indicam que o homem estava acometido de um surto psicótico, quando saiu correndo e acabou atropelado.

As equipes da USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atentimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos, entretanto, ao chegarem ao local, a vítima já estava morta.

A cena do acidente permanece preservada pela Polícia Militar para o trabalho de perícia da Polícia Científica. Ao final, o corpo devereá ser encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Franca.

*texto em atualização

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