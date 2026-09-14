O dono de uma autopeças no Jardim Integração, em Franca, diz não saber mais o que fazer após o estabelecimento ser furtado pela 11ª vez neste ano. As duas últimas invasões ocorreram nas madrugadas de terça-feira, 8, e quarta-feira, 9. As imagens do último crime foram divulgadas nesta segunda-feira, 14. O local é o mesmo que foi saqueado por um amputado.

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Última invasão

A loja fica na avenida Gini Teixeira Rocha, próximo ao cruzamento com a avenida Chico Júlio. Nas imagens divulgadas nesta segunda-feira, o homem aparece já dentro da autopeças, caminhando pelo imóvel e recolhendo objetos.