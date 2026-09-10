10 de setembro de 2026
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Homem com uma perna, escala alambrado e furta oficina em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Criminoso que furtou oficina em Franca nesta quinta-feira
Criminoso que furtou oficina em Franca nesta quinta-feira

Um homem com apenas uma perna invadiu uma oficina de autopeças durante a madrugada desta quinta-feira, 10, na avenida Gini Teixeira Rocha, próxima à avenida Chico Júlio, em Franca. Ele escalou o alambrado do imóvel e saiu levando fios, uma bateria de carro e outros objetos.

A invasão foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo os responsáveis pela oficina, o local já foi invadido outras nove vezes.

Homem observou o local antes da invasão

As imagens mostram o homem passando de bicicleta em frente ao imóvel. Ele aparenta observar o estabelecimento e segue pela avenida.

Minutos depois, retornou, deixou a bicicleta no chão e escalou o alambrado para entrar na área interna da oficina.

Já dentro do imóvel, o homem recolheu os materiais e deixou o local novamente de bicicleta.

O sistema de câmeras e o cachorro Rottweiler que fica no estabelecimento não impediram a ação.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

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