Um homem com apenas uma perna invadiu uma oficina de autopeças durante a madrugada desta quinta-feira, 10, na avenida Gini Teixeira Rocha, próxima à avenida Chico Júlio, em Franca. Ele escalou o alambrado do imóvel e saiu levando fios, uma bateria de carro e outros objetos.
A invasão foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo os responsáveis pela oficina, o local já foi invadido outras nove vezes.
Homem observou o local antes da invasão
As imagens mostram o homem passando de bicicleta em frente ao imóvel. Ele aparenta observar o estabelecimento e segue pela avenida.
Minutos depois, retornou, deixou a bicicleta no chão e escalou o alambrado para entrar na área interna da oficina.
Já dentro do imóvel, o homem recolheu os materiais e deixou o local novamente de bicicleta.
O sistema de câmeras e o cachorro Rottweiler que fica no estabelecimento não impediram a ação.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.
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