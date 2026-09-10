Um homem com apenas uma perna invadiu uma oficina de autopeças durante a madrugada desta quinta-feira, 10, na avenida Gini Teixeira Rocha, próxima à avenida Chico Júlio, em Franca. Ele escalou o alambrado do imóvel e saiu levando fios, uma bateria de carro e outros objetos.

A invasão foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo os responsáveis pela oficina, o local já foi invadido outras nove vezes.

Homem observou o local antes da invasão

As imagens mostram o homem passando de bicicleta em frente ao imóvel. Ele aparenta observar o estabelecimento e segue pela avenida.