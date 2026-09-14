O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo realiza nesta terça-feira, 15, a audiência de instrução e julgamento dos dois policiais militares acusados pela morte do sargento francano Rullian Ricardo Adrião da Silva, de 40 anos. A sessão está marcada para as 14h, na sede do tribunal, em São Paulo.
Rullian foi morto a tiros em 5 de abril de 2023, dentro da 4ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, na região do Ipiranga. Ele foi atingido por disparos no pescoço e no tórax e chegou a ser socorrido pelo helicóptero Águia, mas não resistiu.
Respondem ao processo o então capitão, atualmente major, Francisco Carlos Laroca Junior, e o cabo Fabiano Rizzo. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar, os dois são acusados de homicídio qualificado e fraude processual.
Relembre o caso
Inicialmente, os policiais afirmaram que Rullian teria sacado uma arma durante uma discussão relacionada à escala de trabalho e apontado o armamento contra os colegas. Segundo essa versão, Laroca efetuou três disparos e Rizzo fez outro. A defesa sustenta que os agentes agiram em legítima defesa.
As investigações, porém, levantaram questionamentos sobre a dinâmica apresentada inicialmente. A Corregedoria analisou imagens das câmeras corporais dos policiais, enquanto a posição do corpo de Rullian e da arma encontrada no alojamento também passou a ser investigada. O Ministério Público Militar e a família do sargento sustentam uma versão diferente para a morte e apontam elementos que, segundo a acusação, afastariam a hipótese de legítima defesa.
Rullian era de Franca, tinha cerca de 17 anos de carreira na Polícia Militar e havia trabalhado na 5ª Companhia, responsável pela região Norte da cidade. Ele estava em São Paulo para realizar o curso de formação de sargentos, concluído poucos meses antes de sua morte. A família afirma ainda que o policial teria descoberto um suposto esquema envolvendo jogos de azar e policiais militares e, desde o crime, cobra responsabilização dos envolvidos.
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