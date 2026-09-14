O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo realiza nesta terça-feira, 15, a audiência de instrução e julgamento dos dois policiais militares acusados pela morte do sargento francano Rullian Ricardo Adrião da Silva, de 40 anos. A sessão está marcada para as 14h, na sede do tribunal, em São Paulo.

Rullian foi morto a tiros em 5 de abril de 2023, dentro da 4ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, na região do Ipiranga. Ele foi atingido por disparos no pescoço e no tórax e chegou a ser socorrido pelo helicóptero Águia, mas não resistiu.

Respondem ao processo o então capitão, atualmente major, Francisco Carlos Laroca Junior, e o cabo Fabiano Rizzo. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar, os dois são acusados de homicídio qualificado e fraude processual.