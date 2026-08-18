O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo marcou para 15 de setembro, às 14h, a audiência de instrução e julgamento dos dois policiais militares acusados pela morte do sargento francano Rullian Ricardo Adrião da Silva, de 40 anos. A sessão será realizada na sede do tribunal, em São Paulo.

O crime ocorreu em 5 de abril de 2023, dentro da 4ª Companhia do 46º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, na região do Ipiranga. Rullian foi atingido por disparos no pescoço e no tórax e chegou a ser socorrido pelo helicóptero Águia, mas não resistiu.

Os réus são o então capitão, hoje major, Francisco Carlos Laroca Junior, e o cabo Fabiano Rizzo. Segundo denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar em janeiro deste ano, os dois respondem por homicídio qualificado e fraude processual.

Versões sobre a morte