12 de setembro de 2026
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CHICO JÚLIO

Imóvel é vandalizado e ocupado por moradores de rua em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Frente do imóvel totalmente danificada, na avenida Chico Júlio, em Franca
Frente do imóvel totalmente danificada, na avenida Chico Júlio, em Franca

Um imóvel abandonado onde funcionava uma antiga lanchonete, na avenida Chico Júlio, em Franca, foi alvo de vandalismo no último fim de semana e passou a preocupar moradores da região. Segundo testemunhas, o prédio está sendo ocupado por pessoas em situação de rua durante a noite e apresenta diversos sinais de depredação.

Os danos atingiram diferentes partes da estrutura. Vidros de blindex foram quebrados, forros caíram ou ficaram danificados e há marcas de destruição em vários ambientes do imóvel, que está vazio.

Vizinhos afirmam que o prédio passou a ser utilizado como abrigo, principalmente no período noturno.

Vizinhos relatam depredação e retirada de materiais

Testemunhas disseram que o imóvel passou a receber a presença frequente de pessoas em situação de rua e que o cheiro de urina dentro e nas proximidades do prédio é muito forte.

Um dos relatos aponta que fios elétricos e outros objetos foram retirados do imóvel, levantando a suspeita de que esses materiais tenham sido levados para venda. Até o momento, porém, não há confirmação sobre quem retirou os itens.

Segundo vizinhos, o prejuízo só não foi maior porque o proprietário retirou previamente o relógio de energia e o hidrômetro, evitando novos furtos desses equipamentos.

Imóvel fica ao lado de oficina furtada

O prédio fica ao lado da oficina que foi furtada recentemente por um homem que, mesmo tendo apenas uma perna, escalou um alambrado para invadir o estabelecimento.

Leia mais:
Homem com uma perna, escala alambrado e furta oficina em Franca

Moradores afirmam que, desde o episódio de vandalismo registrado no fim de semana, ninguém apareceu para realizar reparos ou fechar o imóvel. À noite, pessoas em situação de rua continuam retornando ao local para dormir.

O imóvel permanece abandonado e com os danos visíveis.

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