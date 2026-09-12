Um imóvel abandonado onde funcionava uma antiga lanchonete, na avenida Chico Júlio, em Franca, foi alvo de vandalismo no último fim de semana e passou a preocupar moradores da região. Segundo testemunhas, o prédio está sendo ocupado por pessoas em situação de rua durante a noite e apresenta diversos sinais de depredação.
Os danos atingiram diferentes partes da estrutura. Vidros de blindex foram quebrados, forros caíram ou ficaram danificados e há marcas de destruição em vários ambientes do imóvel, que está vazio.
Vizinhos afirmam que o prédio passou a ser utilizado como abrigo, principalmente no período noturno.
Vizinhos relatam depredação e retirada de materiais
Testemunhas disseram que o imóvel passou a receber a presença frequente de pessoas em situação de rua e que o cheiro de urina dentro e nas proximidades do prédio é muito forte.
Um dos relatos aponta que fios elétricos e outros objetos foram retirados do imóvel, levantando a suspeita de que esses materiais tenham sido levados para venda. Até o momento, porém, não há confirmação sobre quem retirou os itens.
Segundo vizinhos, o prejuízo só não foi maior porque o proprietário retirou previamente o relógio de energia e o hidrômetro, evitando novos furtos desses equipamentos.
Imóvel fica ao lado de oficina furtada
O prédio fica ao lado da oficina que foi furtada recentemente por um homem que, mesmo tendo apenas uma perna, escalou um alambrado para invadir o estabelecimento.
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Moradores afirmam que, desde o episódio de vandalismo registrado no fim de semana, ninguém apareceu para realizar reparos ou fechar o imóvel. À noite, pessoas em situação de rua continuam retornando ao local para dormir.
O imóvel permanece abandonado e com os danos visíveis.
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