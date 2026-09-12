Um imóvel abandonado onde funcionava uma antiga lanchonete, na avenida Chico Júlio, em Franca, foi alvo de vandalismo no último fim de semana e passou a preocupar moradores da região. Segundo testemunhas, o prédio está sendo ocupado por pessoas em situação de rua durante a noite e apresenta diversos sinais de depredação.

Os danos atingiram diferentes partes da estrutura. Vidros de blindex foram quebrados, forros caíram ou ficaram danificados e há marcas de destruição em vários ambientes do imóvel, que está vazio.

Vizinhos afirmam que o prédio passou a ser utilizado como abrigo, principalmente no período noturno.

Vizinhos relatam depredação e retirada de materiais