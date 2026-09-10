Colocar o resíduo na calçada parece um gesto simples, mas a forma como ele é acondicionado interfere diretamente na segurança de quem trabalha na coleta e na limpeza das ruas de Franca. Alguns cuidados básicos, alerta a Sempre Franca, adotados dentro de casa, fazem toda a diferença.

O primeiro deles é a escolha do saco. Embalagens resistentes suportam melhor o transporte e o manuseio até o caminhão. Junto disso, vale evitar o excesso de peso: quando o saco fica cheio demais, ele pode romper durante a coleta e espalhar o conteúdo pela via pública. Fechar bem a embalagem é o passo seguinte e um dos mais importantes. O saco bem amarrado impede que o material caia pelo caminho e evita que animais tenham acesso ao conteúdo antes da passagem da equipe.

Outro ponto essencial é a separação. Os resíduos recicláveis devem ser mantidos separados dos orgânicos, e há uma regra específica para eles: precisam ser colocados sempre em sacos claros ou transparentes. A orientação tem motivo prático. A transparência permite que a equipe identifique visualmente o material reciclável já no momento da coleta, sem necessidade de abrir a embalagem, o que agiliza o trabalho e garante que o material siga para a destinação correta.

Vidros quebrados, lâminas, latas com bordas cortantes e outros materiais que possam furar ou cortar exigem cuidado especial. Esses resíduos precisam ser separados de forma segura, protegidos por papelão ou embalagem rígida, e identificados na parte externa. O motivo é direto: o profissional que recolhe o material manuseia dezenas de embalagens por dia e não tem como saber o que há dentro de cada uma. Um item cortante mal acondicionado pode causar um acidente sério. Uma identificação simples, escrita à mão, já evita o risco.

O resumo dos cuidados é curto: sacos resistentes, sem excesso de peso e bem fechados; recicláveis separados dos orgânicos e sempre em embalagens claras ou transparentes; e atenção especial aos materiais perfurocortantes. São atitudes rápidas, que levam poucos segundos, mas que tornam a coleta mais segura, mais eficiente e mantêm a cidade mais limpa. Acondicionar corretamente o resíduo é, no fim das contas, uma forma de cuidar de quem trabalha para cuidar de Franca.