A greve dos bancários começou nesta quinta-feira, 10, e já afeta o atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil na região de Franca. Todas as unidades da Caixa estão fechadas, enquanto no BB o movimento ocorre de forma parcial.

Ao todo, a região possui 28 agências físicas dos dois bancos, sendo 18 do Banco do Brasil e dez da Caixa, considerando os 17 municípios que integram a base territorial do Sindicato dos Bancários de Franca.

Na Caixa, os funcionários rejeitaram a proposta apresentada pela instituição e aprovaram greve por tempo indeterminado.