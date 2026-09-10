A greve dos bancários começou nesta quinta-feira, 10, e já afeta o atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil na região de Franca. Todas as unidades da Caixa estão fechadas, enquanto no BB o movimento ocorre de forma parcial.
Ao todo, a região possui 28 agências físicas dos dois bancos, sendo 18 do Banco do Brasil e dez da Caixa, considerando os 17 municípios que integram a base territorial do Sindicato dos Bancários de Franca.
Na Caixa, os funcionários rejeitaram a proposta apresentada pela instituição e aprovaram greve por tempo indeterminado.
Uma nova rodada de negociação entre a Caixa e o Comando Nacional dos Bancários está prevista para esta quinta. Até o momento, não há informações sobre eventual nova proposta. O resultado das conversas poderá definir os próximos passos da paralisação.
Saúde Caixa está no centro do impasse
Um dos principais pontos da negociação envolve o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos empregados.
A proposta apresentada anteriormente previa mudanças no custeio, aumentando a participação financeira dos trabalhadores. Pelas condições discutidas, a contribuição incidente sobre o salário-base passaria de 3,5% para 5,5%, além de alterações nos valores pagos pelos dependentes.
Os trabalhadores rejeitaram a proposta e decidiram pela paralisação.
Banco do Brasil decide sobre greve nesta quinta
No Banco do Brasil, a situação deverá ser definida ainda nesta quinta-feira.
A assembleia dos funcionários da instituição na base de Franca termina às 19h, quando será conhecido o resultado da votação sobre a proposta apresentada pelo banco.
Se a proposta for rejeitada, os funcionários poderão aderir à greve a partir da próxima segunda-feira, 14. Em caso de aprovação, o movimento não será ampliado nas unidades do BB da base de Franca.
Em âmbito nacional, entidades sindicais adotaram posições diferentes sobre a proposta do Banco do Brasil. Parte aprovou o acordo, enquanto outras rejeitaram as condições apresentadas e decidiram manter as negociações ou aderir à paralisação.
Como ficam os atendimentos
Durante a greve, os clientes devem priorizar os canais digitais e outras alternativas disponibilizadas pelos bancos.
A Caixa orienta o uso do aplicativo, internet banking, atendimento telefônico e correspondentes bancários, incluindo casas lotéricas. O Banco do Brasil também mantém serviços pelo aplicativo, internet banking, WhatsApp e canais telefônicos.
A paralisação ocorre durante a Campanha Nacional dos Bancários de 2026. Enquanto Caixa e Banco do Brasil ainda discutem seus acordos específicos, os funcionários dos bancos privados aprovaram a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho, com reajuste real de 0,6% e manutenção dos benefícios.
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