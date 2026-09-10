A gastronomia como forma de preservar histórias, fortalecer vínculos e também abrir caminhos para a autonomia financeira. Essa é a proposta do Projeto Saboridade, desenvolvido pelo Centro de Formação da Pastoral do Menor e Família de Franca, que encerra sua primeira turma nesta quinta-feira, 10, com o lançamento de um livro de receitas produzido a partir das experiências dos participantes.

A cerimônia será realizada às 19h, no Uni-Facef, e marca o encerramento de um ciclo de atividades voltado a pessoas idosas. Ao longo das oficinas, os participantes tiveram contato com técnicas culinárias, mas também foram estimulados a resgatar lembranças, receitas e histórias relacionadas à alimentação.

O resultado desse trabalho está reunido no Livro de Receitas Saboridade, que será apresentado oficialmente durante o evento. A publicação reúne os pratos preparados ao longo do projeto e as memórias compartilhadas pelos participantes, transformando as experiências vividas nas oficinas em um registro que pode ser preservado e compartilhado.

Gastronomia e memória