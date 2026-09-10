A gastronomia como forma de preservar histórias, fortalecer vínculos e também abrir caminhos para a autonomia financeira. Essa é a proposta do Projeto Saboridade, desenvolvido pelo Centro de Formação da Pastoral do Menor e Família de Franca, que encerra sua primeira turma nesta quinta-feira, 10, com o lançamento de um livro de receitas produzido a partir das experiências dos participantes.
A cerimônia será realizada às 19h, no Uni-Facef, e marca o encerramento de um ciclo de atividades voltado a pessoas idosas. Ao longo das oficinas, os participantes tiveram contato com técnicas culinárias, mas também foram estimulados a resgatar lembranças, receitas e histórias relacionadas à alimentação.
O resultado desse trabalho está reunido no Livro de Receitas Saboridade, que será apresentado oficialmente durante o evento. A publicação reúne os pratos preparados ao longo do projeto e as memórias compartilhadas pelos participantes, transformando as experiências vividas nas oficinas em um registro que pode ser preservado e compartilhado.
Gastronomia e memória
Inspirado na trajetória de Victalina Maria Pereira Di Gianni, considerada pioneira do Serviço Social em Franca e cofundadora da Pastoral do Menor, o projeto busca aproximar a gastronomia das histórias de vida dos idosos. A proposta também tem como referência os princípios da chamada Economia de Francisco, com incentivo à autonomia, inclusão social e geração de renda.
Além do aprendizado culinário, as atividades foram pensadas para estimular a convivência comunitária e a valorização das experiências acumuladas pelos participantes ao longo da vida.
Durante a cerimônia, os próprios idosos serão responsáveis pela preparação dos pratos que serão servidos em uma mesa de degustação. O público também poderá conferir uma exposição fotográfica que registra diferentes momentos do projeto, desde o processo de aprendizado até a produção das receitas.
Encerramento terá homenagens
A programação contará ainda com apresentação musical, entrega de certificados aos participantes e distribuição de exemplares do livro aos formandos.
A organização também terá representantes da família de Victalina Maria Pereira Di Gianni, além de coordenadores, facilitadores culinários e participantes do Saboridade disponíveis para falar sobre a experiência e contar histórias relacionadas ao desenvolvimento do projeto.
A Pastoral do Menor e Família de Franca espera que o encerramento também seja uma oportunidade para ampliar o reconhecimento do trabalho desenvolvido e mostrar como a gastronomia pode ser utilizada como ferramenta de inclusão, convivência e valorização da população idosa.
Serviço
Evento: Cerimônia de Encerramento do Projeto Saboridade e lançamento do Livro de Receitas
Data: quinta-feira, 10 de setembro
Horário: 19h
Local: Uni-Facef – Av. Alonso y Alonso, 2.400, bairro São José, Franca.
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