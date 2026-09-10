Um motorista escapou de um acidente que poderia ter consequências mais graves no fim da tarde de quarta-feira, 9, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, em Franca. Após desviar de outro veículo, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e bateu violentamente contra uma árvore.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram que, momentos antes da batida, outro carro avançou um cruzamento à frente do veículo.

Para evitar a colisão, o motorista desviou. Na sequência, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e atingiu uma árvore. Chovia no momento do acidente.