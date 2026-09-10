10 de setembro de 2026
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Carro fica destruído após desviar e arrebentar árvore em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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GCN
Carro ficou completamente destruído após rodar e atingir árvore
Carro ficou completamente destruído após rodar e atingir árvore

Um motorista escapou de um acidente que poderia ter consequências mais graves no fim da tarde de quarta-feira, 9, na avenida Chafic Facury, no Jardim Noêmia, em Franca. Após desviar de outro veículo, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e bateu violentamente contra uma árvore.

Uma câmera de segurança registrou o acidente. As imagens mostram que, momentos antes da batida, outro carro avançou um cruzamento à frente do veículo.

Para evitar a colisão, o motorista desviou. Na sequência, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e atingiu uma árvore. Chovia no momento do acidente.

Com a força do impacto, o carro rodou e terminou do outro lado da avenida.

Apesar da violência da batida, o motorista sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrido por um familiar.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. Um guincho também esteve no local para retirar o veículo.

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