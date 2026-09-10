10 de setembro de 2026
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CAMPEONATO PAULISTA

Franca recebe Osasco para fechar série e avançar à semifinal

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Helinho com jogadores, durante treino no local do jogo desta quinta
Helinho com jogadores, durante treino no local do jogo desta quinta

O Franca Basquete entra em quadra nesta quinta-feira, 10, com a possibilidade de garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista 2026. O time recebe o Osasco, às 20h, no ginásio "Pedrocão", pelo segundo jogo da série melhor de três das quartas de final.

A equipe comandada por Helinho Garcia está em vantagem por 1 a 0, após vencer o primeiro confronto por 93 a 72, no último sábado, em Osasco.

Com uma nova vitória, Franca fecha a série em 2 a 0 e avança diretamente. Se o Osasco vencer, haverá um terceiro e decisivo confronto nesta sexta-feira, 11, novamente no "Pedrocão".

Franca teve semana de preparação

Atual campeão estadual, o Franca teve praticamente uma semana para trabalhar depois da vitória no primeiro duelo e deve contar com todos os jogadores que vêm sendo utilizados no Paulista.

Helinho Garcia destacou a importância de transformar o período de preparação em resultado dentro de quadra. “É colocar em prática aquilo que trabalhamos e treinamos, para que a gente possa fazer uma grande partida e fechar a série, conquistando a vaga nas semifinais do Paulista”, disse.

O jovem ala-pivô Vini Santos, que vem ganhando espaço neste início de temporada, também espera definir a classificação diante da torcida. “Estamos cada vez mais focados. Viemos de uma semana muito forte de treinos e contamos com o apoio da nossa torcida para buscarmos a classificação”, afirmou.

Paulistano espera o vencedor

Quem avançar do confronto entre Franca e Osasco já sabe quem enfrentará na semifinal: o Paulistano.

A equipe da capital eliminou o Bauru ao vencer o terceiro e decisivo confronto por 69 a 67, no ginásio Panela de Pressão, em Bauru, e fechar a série das quartas de final por 2 a 1.

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