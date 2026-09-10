O Franca Basquete entra em quadra nesta quinta-feira, 10, com a possibilidade de garantir a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista 2026. O time recebe o Osasco, às 20h, no ginásio "Pedrocão", pelo segundo jogo da série melhor de três das quartas de final.

A equipe comandada por Helinho Garcia está em vantagem por 1 a 0, após vencer o primeiro confronto por 93 a 72, no último sábado, em Osasco.

Com uma nova vitória, Franca fecha a série em 2 a 0 e avança diretamente. Se o Osasco vencer, haverá um terceiro e decisivo confronto nesta sexta-feira, 11, novamente no "Pedrocão".

Franca teve semana de preparação