Um motorista perdeu o controle de um Volkswagen Golf durante uma suposta disputa automobilística, conhecida como “racha”, e atingiu violentamente uma caminhonete estacionada na avenida Dr. Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário, em Franca. O acidente aconteceu na madrugada de 7 de setembro.
Segundo o registro feito pela vítima à Polícia Civil, dois veículos trafegavam em alta velocidade no sentido bairro-centro quando um deles, um Golf prata, saiu do controle e atingiu a traseira de uma Ford Ranger azul que estava estacionada junto ao meio-fio.
A colisão foi registrada por câmeras de segurança e também presenciada por um motorista de aplicativo que estava nas proximidades.
Para-choque com placa fica no local
Com a força da batida, parte do para-choque dianteiro do Golf se desprendeu e ficou no local. A peça ainda estava com a placa do veículo e foi preservada para ser apresentada à Polícia Civil.
O proprietário da caminhonete estava em um escritório próximo quando ouviu o impacto. Ao sair, viu o Golf deixando o local e percebeu que havia pessoas nos bancos dianteiro e traseiro.
Testemunha relata sinais de embriaguez
De acordo com o relato apresentado à Polícia Civil, uma testemunha se aproximou para tentar prestar auxílio e encontrou no Golf o motorista e duas mulheres.
Segundo ela, o condutor estava com sangramento na boca, desorientado e apresentava odor de bebida alcoólica. As duas passageiras choravam.
A testemunha afirmou que tentou convencer o motorista a permanecer no local para resolver a situação, mas ele teria se recusado e deixado o endereço mesmo com a parte dianteira do Golf bastante danificada e um dos pneus avariado.
Ela também declarou à polícia que teria condições de reconhecer o motorista pessoalmente ou por fotografia.
Golf é localizado e depois 'some'
Cerca de 40 minutos depois da colisão, policiais militares localizaram o Golf abandonado e sem ocupantes na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, no Parque Progresso.
Naquele momento, segundo o registro, ainda não havia informações que permitissem relacionar formalmente o automóvel ao acidente. A vítima posteriormente fotografou o Golf no local.
O carro acabou sendo retirado por uma pessoa ainda não identificada. A Polícia Civil deverá apurar quem buscou o veículo e qual foi seu destino.
Ranger teve danos significativos
A Ford Ranger atingida sofreu danos significativos. Segundo o proprietário, alertas foram acionados no painel, a direção ficou desalinhada e a caminhonete passou a apresentar comportamento irregular durante a condução.
O veículo deverá passar por avaliações mecânica, estrutural e eletrônica para dimensionar os prejuízos.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, incluindo a suspeita de racha, a identificação do motorista e as responsabilidades relacionadas à colisão e à saída do local.
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