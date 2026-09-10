Um motorista perdeu o controle de um Volkswagen Golf durante uma suposta disputa automobilística, conhecida como “racha”, e atingiu violentamente uma caminhonete estacionada na avenida Dr. Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário, em Franca. O acidente aconteceu na madrugada de 7 de setembro.

Segundo o registro feito pela vítima à Polícia Civil, dois veículos trafegavam em alta velocidade no sentido bairro-centro quando um deles, um Golf prata, saiu do controle e atingiu a traseira de uma Ford Ranger azul que estava estacionada junto ao meio-fio.

A colisão foi registrada por câmeras de segurança e também presenciada por um motorista de aplicativo que estava nas proximidades.

Para-choque com placa fica no local