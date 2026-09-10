O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) abriu concurso público para o preenchimento de 145 vagas de Agente Estadual de Trânsito, com salário inicial de R$ 5.702,18. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira, 8, e estabelece que as inscrições podem ser feitas até 7 de outubro.
Do total de oportunidades, 138 são destinadas à ampla concorrência e sete a pessoas com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o emprego público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Instituto Avalia, responsável pela organização do concurso. A taxa é de R$ 98. O edital também prevê possibilidade de isenção para doadores de sangue e redução de 50% para estudantes que atendam aos critérios previstos na legislação estadual.
Quem pode participar
Para concorrer ao cargo, o candidato precisa ter diploma de graduação em curso de nível superior reconhecido, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, no mínimo. Também é necessário ter pelo menos 18 anos na data da admissão e atender às demais exigências previstas no edital.
O trabalho envolve atividades técnicas, operacionais, administrativas e de fiscalização relacionadas às competências do Detran-SP. Entre as atribuições estão atuar na fiscalização, controle e operação de trânsito, lavrar autos de infração, executar atividades relacionadas ao registro e licenciamento de veículos e à habilitação de condutores, além de fiscalizar entidades e profissionais credenciados.
O cargo também prevê atividades de patrulhamento viário dentro das competências do Detran-SP e fiscalização de empresas que atuam na desmontagem de veículos e comercialização de peças usadas. O perfil profissional descrito no edital inclui capacidade de análise e tomada de decisão, comunicação com o cidadão e utilização de sistemas e recursos tecnológicos.
Salário e benefícios
Além do salário inicial de R$ 5.702,18, o emprego público conta com benefícios e vantagens previstos na legislação estadual. Entre eles, estão 13º salário, adicional de um terço sobre as férias, auxílio-alimentação, adicional de periculosidade de 30% e bonificação por resultados.
O edital também prevê adicional por tempo de serviço de 5% sobre o salário a cada quinquênio, além de ajuda de custo e diárias, conforme as condições estabelecidas na legislação.
Os candidatos aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade do Detran-SP no Estado de São Paulo. Na convocação, será divulgada a relação de unidades com vagas disponíveis e os candidatos poderão escolher entre as opções existentes, respeitando a ordem de classificação.
Como será a prova?
O concurso terá prova objetiva e prova de redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva terá 60 questões, com cinco alternativas cada. O candidato precisará alcançar pelo menos 6 pontos de um total de 10 e não poderá zerar nenhuma das áreas de conhecimento.
As questões serão distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático, Noções de Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo e conhecimentos específicos.
Na parte específica, serão cobrados conteúdos relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro, resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e legislação estadual. Ao todo, o conteúdo específico representa 35 das 60 questões da prova.
A redação terá valor máximo de 10 pontos. O candidato deverá produzir um texto dissertativo-argumentativo sobre tema proposto e precisará obter pelo menos 6 pontos para não ser eliminado.
A aplicação das provas objetiva e de redação está prevista para 1º de novembro de 2026, no período da tarde. Os exames serão realizados em diversas cidades do Estado, incluindo Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba, entre outras.
Primeiro concurso desde 2019
Segundo o Detran-SP, este é o primeiro concurso público realizado pelo órgão desde 2019. O certame terá validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
Os candidatos aprovados e contratados ainda deverão participar de um Curso de Formação Profissional, com duração máxima de três meses. A admissão inicial será feita por contrato de experiência, com prazo máximo de 90 dias.
As inscrições e todas as informações sobre o concurso estão disponíveis nos canais oficiais do Detran-SP e do Instituto Avalia. O candidato deve acompanhar também as publicações do Diário Oficial e os comunicados referentes às próximas etapas do processo seletivo.
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