O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) abriu concurso público para o preenchimento de 145 vagas de Agente Estadual de Trânsito, com salário inicial de R$ 5.702,18. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira, 8, e estabelece que as inscrições podem ser feitas até 7 de outubro.

Do total de oportunidades, 138 são destinadas à ampla concorrência e sete a pessoas com deficiência. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o emprego público é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Instituto Avalia, responsável pela organização do concurso. A taxa é de R$ 98. O edital também prevê possibilidade de isenção para doadores de sangue e redução de 50% para estudantes que atendam aos critérios previstos na legislação estadual.

Quem pode participar