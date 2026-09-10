10 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quinta-feira, 10, em Franca:

Nome: Antônio Domingos Moreira 
Idade: 78 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Rita de Lourdes Martins Ribeiro
Idade: 62 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Roberto Flávio Pereira de Andrade 
Idade: 82 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

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