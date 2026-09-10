Veja o obituário desta quinta-feira, 10, em Franca:

Nome: Antônio Domingos Moreira

Idade: 78 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Rita de Lourdes Martins Ribeiro

Idade: 62 anos

Local do velório: São Vicente, sala 4

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h