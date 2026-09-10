Veja o obituário desta quinta-feira, 10, em Franca:
Nome: Antônio Domingos Moreira
Idade: 78 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Rita de Lourdes Martins Ribeiro
Idade: 62 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Roberto Flávio Pereira de Andrade
Idade: 82 anos
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.