Uma BMW X3 XDrive20i, ano 2013/2014, avaliada em R$ 28,8 mil, está entre os veículos que serão levados a leilão em Franca. O modelo divide o maior valor de avaliação entre os lotes selecionados para a matéria com um Volkswagen Santana, também avaliado em R$ 28,8 mil.
Na outra ponta, há veículos avaliados em R$ 1.116. Entre eles estão uma Honda CG 125 Fan, de 2006/2007, e uma Honda CG 160 Start, de 2018/2019.
Ao todo, 104 veículos conservados de Franca estão incluídos no certame. São modelos que podem voltar a circular após o arremate e o cumprimento das exigências de regularização. Os lotes de sucatas, que também fazem parte do leilão, não entram nesta seleção.
Do luxo às opções mais baratas
Entre os maiores valores de avaliação, além da BMW e do Santana, aparecem uma Suzuki Vitara, de 2009/2010, e uma Honda CG 150 Start, de 2015/2015, ambas avaliadas em R$ 25,2 mil. A seleção também reúne modelos como Parati, Astra, Ranger, Civic e Gol.
Confira os dez maiores valores
- BMW X3 – 2013/2014: R$ 28.800
- VW Santana – 1993/1994: R$ 28.800
- Suzuki Vitara – 2009/2010: R$ 25.200
- Honda CG 150 Start – 2015/2015: R$ 25.200
- VW Parati – 1989/1989: R$ 13.950
- Yamaha YBR125 Factor – 2013/2014: R$ 13.950
- GM Astra – 2010/2011: R$ 13.950
- Ford Ranger – 2005/2005: R$ 12.465
- Honda Civic – 2008/2008: R$ 12.150
- VW Gol – 2013/2014: R$ 10.710
Avaliações a partir de R$ 1.116
Na faixa de menor valor, as avaliações começam em R$ 1.116. Além das duas motos, há um Chevrolet Cruze, de 2017/2017, e uma Honda CG 150 Titan, de 2007/2006, avaliados em R$ 1.147,50.
Veja os dez menores valores
- Honda CG 125 Fan – 2006/2007: R$ 1.116
- Honda CG 160 Start – 2018/2019: R$ 1.116
- Honda CG 150 Titan ES – 2007/2006: R$ 1.147,50
- Chevrolet Cruze – 2017/2017: R$ 1.147,50
- Chevrolet Celta – 2012/2013: R$ 1.260
- Honda NXR 150 Bros – 2004/2005: R$ 1.260
- Honda C100 Biz – 2001/2001: R$ 1.260
- Honda CG 150 Titan – 2008/2008: R$ 1.395
- Yamaha Factor – 2011/2012: R$ 1.395
- Honda CG 125 Fan – 2012/2012: R$ 1.440
Os valores apresentados são de avaliação e não correspondem necessariamente ao preço final de arrematação. O valor pode aumentar conforme a disputa pelos lotes.
Os pré-lances começam em 21 de setembro, às 10h. A sessão dos veículos conservados será realizada em 29 de setembro, das 10h às 18h, pela internet. Os veículos estão no Pátio Municipal, na avenida Wilson Bego, 411, no Distrito Industrial Antônio Della Torre.
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