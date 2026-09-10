Uma BMW X3 XDrive20i, ano 2013/2014, avaliada em R$ 28,8 mil, está entre os veículos que serão levados a leilão em Franca. O modelo divide o maior valor de avaliação entre os lotes selecionados para a matéria com um Volkswagen Santana, também avaliado em R$ 28,8 mil.

Na outra ponta, há veículos avaliados em R$ 1.116. Entre eles estão uma Honda CG 125 Fan, de 2006/2007, e uma Honda CG 160 Start, de 2018/2019.

Ao todo, 104 veículos conservados de Franca estão incluídos no certame. São modelos que podem voltar a circular após o arremate e o cumprimento das exigências de regularização. Os lotes de sucatas, que também fazem parte do leilão, não entram nesta seleção.

Do luxo às opções mais baratas