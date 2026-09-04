A Justiça de Franca tornou réu, nessa quinta-feira, 4, Maikel Wilker Martins, de 41 anos, acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 5 anos. A decisão foi tomada após o Ministério Público oferecer denúncia contra o investigado.

Antes de apresentar a denúncia, o Ministério Público analisou os elementos reunidos durante o inquérito policial conduzido pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca. Entre as informações consideradas, estão depoimentos e laudos periciais produzidos durante a investigação - estes últimos, não confirmaram nem descartaram a suspeita de abuso.

Com base nesse material, o Ministério Público entendeu que havia elementos suficientes indicando a ocorrência do crime e apresentou a denúncia à Justiça, pedindo que Maikel fosse processado e julgado pelo crime de estupro de vulnerável.