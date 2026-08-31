A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca prendeu preventivamente nesta segunda-feira, 31, Maikel Wilker Martins, de 41 anos, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 5 anos.
A prisão ocorre após a conclusão do inquérito policial conduzido pela DDM, que indiciou Maikel com base em laudos periciais e depoimentos colhidos ao longo das investigações.
A representação pela prisão preventiva foi feita pela delegada responsável no último dia 26 e acatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca.
Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam ocorrido no dia 16 de agosto. A mãe da criança procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência uma semana após o ocorrido.
De acordo com a delegada Juliana Paiva, o peso da palavra da vítima foi crucial para o indiciamento. “A palavra da vítima é muito importante e a vítima, apesar de 5 anos, relatou, na sua revelação espontânea, como os fatos aconteceram”, disse.
“Algumas testemunhas que foram ouvidas no decorrer da investigação reafirmaram o fato de que a vítima narrou o acontecimento. Várias outras vezes para outras pessoas. Então, foram estes elementos que me conduziram para o indiciamento”, completou, ao observar que o laudo do Pronto-socorro Infantil e do IML (Instituto Médico Legal) não foram conclusivos nem para descartar nem para confirmar o suposto abuso.
O suspeito foi ouvido no último dia 28 e negou os fatos.
“Sobre o interrogatório, o suposto autor nega os fatos que lhe foram imputados. Ele fala que não teve esse contato de cuidado com a vítima, que quem teve esse cuidado a todo momento foi a sua esposa, que é tia, então tia da criança, da vítima.”
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Localização
Maikel foi localizado em uma residência em Franca e preso sem oferecer resistência. Ele passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e foi encaminhado para a Cadeia Pública de Franca, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Agressão na Major Nicácio
No último dia 24, Maikel foi esfaqueado pela mãe da criança na Avenida Major Nicácio. Esse episódio de agressão segue sob investigação em um inquérito separado de lesão corporal instaurado pela Polícia Civil.
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