A DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca prendeu preventivamente nesta segunda-feira, 31, Maikel Wilker Martins, de 41 anos, suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de apenas 5 anos.

A prisão ocorre após a conclusão do inquérito policial conduzido pela DDM, que indiciou Maikel com base em laudos periciais e depoimentos colhidos ao longo das investigações.

A representação pela prisão preventiva foi feita pela delegada responsável no último dia 26 e acatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca.