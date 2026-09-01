01 de setembro de 2026
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LUTO

Jovem de Franca morre após acidente de moto em Florianópolis

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
João Paulo Parra de Gouveia tinha 25 anos
João Paulo Parra de Gouveia tinha 25 anos

O profissional de educação física João Paulo Parra de Gouveia, de 25 anos, natural de Franca e morador de Florianópolis (SC), morreu após complicações decorrentes de um grave acidente de trânsito sofrido no último dia 13 de agosto.

João Paulo seguia de motocicleta para o trabalho acompanhado de um amigo quando ocorreu o acidente. Desde então, estava internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da capital catarinense.

Durante o período de internação, ele permaneceu em coma induzido devido aos múltiplos traumas sofridos. O jovem passou por cirurgias cardíacas, pela retirada do baço e também tratava uma fratura exposta na tíbia.

Nos dias seguintes, o quadro clínico se agravou com o surgimento de infecções bacterianas no pulmão e na perna, mantendo o estado de saúde considerado crítico e instável.

Amigo também ficou ferido

O amigo que estava na motocicleta, identificado como Edgar, de nacionalidade venezuelana, também ficou ferido no acidente.

Ele passou por cirurgia após sofrer uma fratura no fêmur e deverá enfrentar um longo período de recuperação, incluindo sessões de fisioterapia.

Homenagens nas redes sociais

A morte de João Paulo gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

Nas redes sociais, Edgar publicou uma mensagem de despedida emocionada. Segundo ele, João Paulo foi seu primeiro amigo no Brasil e a pessoa que o ajudou a aprender português após chegar ao país.

O personal kids Daniel Felipe, que trabalhou com João Paulo em atividades de recreação infantil, também prestou homenagem.

"Tive o privilégio de acompanhar muitas das suas conquistas e ver de perto o quanto você era um cara batalhador, dedicado e determinado. Aos poucos, estava construindo uma história bonita, fruto do seu esforço e da pessoa incrível que sempre foi."

Ele também destacou as lembranças deixadas pelo amigo.

"Infelizmente, a vida nos ensina que nem tudo acontece da forma como esperamos. Hoje fica a dor da sua partida, mas também ficam as lembranças, os sorrisos, as conversas e todos os momentos que compartilhamos."

Velório e sepultamento

O corpo de João Paulo está sendo velado nesta terça-feira, 1º de setembro, na sala 3 do Velório São Vicente, em Franca.

O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério da Saudade.

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