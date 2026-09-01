O profissional de educação física João Paulo Parra de Gouveia, de 25 anos, natural de Franca e morador de Florianópolis (SC), morreu após complicações decorrentes de um grave acidente de trânsito sofrido no último dia 13 de agosto.

João Paulo seguia de motocicleta para o trabalho acompanhado de um amigo quando ocorreu o acidente. Desde então, estava internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da capital catarinense.

Durante o período de internação, ele permaneceu em coma induzido devido aos múltiplos traumas sofridos. O jovem passou por cirurgias cardíacas, pela retirada do baço e também tratava uma fratura exposta na tíbia.