O profissional de educação física João Paulo Parra de Gouveia, de 25 anos, natural de Franca e morador de Florianópolis (SC), morreu após complicações decorrentes de um grave acidente de trânsito sofrido no último dia 13 de agosto.
João Paulo seguia de motocicleta para o trabalho acompanhado de um amigo quando ocorreu o acidente. Desde então, estava internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital da capital catarinense.
Durante o período de internação, ele permaneceu em coma induzido devido aos múltiplos traumas sofridos. O jovem passou por cirurgias cardíacas, pela retirada do baço e também tratava uma fratura exposta na tíbia.
Nos dias seguintes, o quadro clínico se agravou com o surgimento de infecções bacterianas no pulmão e na perna, mantendo o estado de saúde considerado crítico e instável.
Amigo também ficou ferido
O amigo que estava na motocicleta, identificado como Edgar, de nacionalidade venezuelana, também ficou ferido no acidente.
Ele passou por cirurgia após sofrer uma fratura no fêmur e deverá enfrentar um longo período de recuperação, incluindo sessões de fisioterapia.
Homenagens nas redes sociais
A morte de João Paulo gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.
Nas redes sociais, Edgar publicou uma mensagem de despedida emocionada. Segundo ele, João Paulo foi seu primeiro amigo no Brasil e a pessoa que o ajudou a aprender português após chegar ao país.
O personal kids Daniel Felipe, que trabalhou com João Paulo em atividades de recreação infantil, também prestou homenagem.
"Tive o privilégio de acompanhar muitas das suas conquistas e ver de perto o quanto você era um cara batalhador, dedicado e determinado. Aos poucos, estava construindo uma história bonita, fruto do seu esforço e da pessoa incrível que sempre foi."
Ele também destacou as lembranças deixadas pelo amigo.
"Infelizmente, a vida nos ensina que nem tudo acontece da forma como esperamos. Hoje fica a dor da sua partida, mas também ficam as lembranças, os sorrisos, as conversas e todos os momentos que compartilhamos."
Velório e sepultamento
O corpo de João Paulo está sendo velado nesta terça-feira, 1º de setembro, na sala 3 do Velório São Vicente, em Franca.
O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério da Saudade.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.