O homem de 41 anos investigado por um suposto abuso sexual contra uma criança de 5 anos foi indiciado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca. O inquérito foi relatado nesta sexta-feira, 28, após a conclusão das diligências. A investigação começou depois que a mãe da menina esfaqueou o suspeito na avenida Major Nicácio, na última segunda-feira, 24.

A delegada Juliana Paiva, da DDM de Franca, confirmou que o investigado foi indiciado. Questionada sobre uma eventual prisão, afirmou que não poderia comentar o assunto naquele momento.

Segundo Juliana, a DDM tomou conhecimento da suspeita de abuso somente na segunda-feira, após a agressão contra o homem. Conforme o relato da família, os supostos abusos teriam ocorrido no fim de semana de 15 e 16 de agosto.