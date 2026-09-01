O desfile cívico em celebração à Independência do Brasil terá a participação de 40 instituições nesta segunda-feira, 7, na avenida Presidente Vargas, em Franca. A programação começa às 8h, em frente ao prédio da Prefeitura, com o hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional Brasileiro.

A abertura será realizada pela Associação Banda Musical de Franca. Na sequência, começa o desfile, com concentração nas imediações da Escola Estadual Dr. João Marciano de Almeida até a rua Major Mendonça, na pista sentido bairro-Centro.

Trânsito

No dia do desfile, o desvio na pista da avenida Presidente Vargas ocorrerá no cruzamento com a rua José do Patrocínio. Os motoristas poderão seguir à direita pela rua Prudente de Morais ou à esquerda, com acesso à rua Minas Gerais ou à avenida Brasil.