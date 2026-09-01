O desfile cívico em celebração à Independência do Brasil terá a participação de 40 instituições nesta segunda-feira, 7, na avenida Presidente Vargas, em Franca. A programação começa às 8h, em frente ao prédio da Prefeitura, com o hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional Brasileiro.
A abertura será realizada pela Associação Banda Musical de Franca. Na sequência, começa o desfile, com concentração nas imediações da Escola Estadual Dr. João Marciano de Almeida até a rua Major Mendonça, na pista sentido bairro-Centro.
Trânsito
No dia do desfile, o desvio na pista da avenida Presidente Vargas ocorrerá no cruzamento com a rua José do Patrocínio. Os motoristas poderão seguir à direita pela rua Prudente de Morais ou à esquerda, com acesso à rua Minas Gerais ou à avenida Brasil.
Outra alternativa será descer em direção ao Centro pela rua Santos Pereira. As vias transversais que cruzam a Presidente Vargas também ficarão bloqueadas a partir da rua Prudente de Morais, com acesso permitido apenas a moradores.
A Guarda Civil Municipal e o Departamento de Trânsito, com apoio da Polícia Militar, vão orientar os motoristas e o público durante a programação.
Semana da Pátria
A programação da Semana da Pátria começou nesta terça-feira, 1º, às 9h, na Concha Acústica, na Praça Nossa Senhora da Conceição. A cerimônia celebrou os 204 anos da Independência do Brasil. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) esteve presente.
A programação teve apresentações de alunos e professores da Emim (Escola Municipal de Educação Musical), vinculada à Secretaria de Esporte e Cultura, além da participação do Tiro de Guerra.
Também foram realizados o hasteamento da Bandeira Nacional e a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência.
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