O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, que o Brasil é um país “riquíssimo” e tem condições de estar entre os maiores e melhores do mundo.

Durante a abertura da Semana da Pátria, na Concha Acústica, ele defendeu que brasileiros e políticos tenham maior respeito pelo país e pregou a construção de uma nação “independente” também de problemas como fome, injustiça social e insegurança.

Ao falar sobre as riquezas e o potencial brasileiro, Alexandre destacou a produção de alimentos e afirmou que o país precisa assumir uma postura compatível com sua dimensão.