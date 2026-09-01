O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), afirmou nesta terça-feira, 1º de setembro, que o Brasil é um país “riquíssimo” e tem condições de estar entre os maiores e melhores do mundo.
Durante a abertura da Semana da Pátria, na Concha Acústica, ele defendeu que brasileiros e políticos tenham maior respeito pelo país e pregou a construção de uma nação “independente” também de problemas como fome, injustiça social e insegurança.
Ao falar sobre as riquezas e o potencial brasileiro, Alexandre destacou a produção de alimentos e afirmou que o país precisa assumir uma postura compatível com sua dimensão.
“É uma terra riquíssima, nós somos o maior produtor de alimento do mundo e nós temos que nos comportar como sendo, sim, um dos melhores e maiores países do mundo”, afirmou.
Na sequência, o prefeito disse que, para isso, é necessário que a população e os políticos tenham compromisso com o Brasil. Ele também aproveitou o discurso para convocar os eleitores a participar das eleições e escolher candidatos que compartilhem de seus valores e ideias.
“Mas para isso as pessoas têm que respeitar o Brasil, os políticos têm que respeitar o Brasil. Digo a vocês, vão para as urnas, escolham aqueles que têm os mesmos valores que vocês, escolham aqueles que tenham a mesma condição de vida, a mesma estrutura e o mesmo ideal de Brasil que vocês têm”, disse.
Prefeito defende independência entre os Poderes
Alexandre também abordou a relação entre os Poderes da República. Ao citar o governo federal, o STF (Supremo Tribunal Federal), a Câmara dos Deputados e o Senado, defendeu que cada instituição exerça suas atribuições de forma independente.
“Nós precisamos nos tornar independentes dessa confusão que nós estamos vendo no governo federal em relação a STF. O STF tem que cuidar da parte dele, o governo tem que cuidar dele, a Câmara dos Deputados tem que cuidar da parte dela e o Senado da dele. Cada um independente, sem ninguém dar ordem para os outros”, declarou.
O prefeito relacionou a defesa da independência à participação da população nas eleições e afirmou que os eleitores devem expressar suas escolhas por meio do voto.
“Então, vocês, nós todos, precisamos ir votar. Precisamos colocar a nossa vontade dentro das urnas. Precisamos dizer para as pessoas, para os políticos todos, o que a gente quer, o que nós queremos para o nosso Brasil”, afirmou.
‘Brasil livre’
Durante o discurso, Alexandre também mencionou questões como segurança pública, juros e dificuldades enfrentadas por empresários. Segundo ele, a discussão sobre o futuro do país não deve se limitar à divisão entre esquerda e direita.
“E eu não estou dizendo que é de esquerda ou que é de direita, gente. Eu estou dizendo que nós precisamos de um Brasil livre. Nós precisamos de um governo eficiente, de um governo produtivo”, afirmou.
Ao concluir, o prefeito retomou o conceito de independência e defendeu que o país avance não apenas em sua autonomia política, mas também na superação de problemas sociais e econômicos.
“Nós somos um país independente, independente como eu comecei e vou terminar, independente de fome, independente de injustiça social, independente de insegurança, independente de outros países, mas principalmente um país feliz que acolhe e que dá condição para as pessoas que moram nele se desenvolverem.”
Semana da Pátria
A cerimônia realizada na manhã desta terça-feira marcou a abertura oficial da Semana da Pátria em Franca. O evento ocorreu na Praça Nossa Senhora da Conceição, na Concha Acústica, com a participação de autoridades civis e militares.
A programação teve apresentações de alunos e professores da Emim (Escola Municipal de Educação Musical), vinculada à Secretaria de Esporte e Cultura, além da participação do Tiro de Guerra.
Também foram realizados o hasteamento da Bandeira Nacional e a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Hino da Independência.
A programação segue até 7 de setembro, quando será realizado o tradicional desfile na avenida Presidente Vargas em comemoração aos 204 anos da Independência do Brasil.
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