O aleitamento materno é uma das formas mais importantes de promover saúde desde os primeiros dias de vida. Mais do que uma fonte de nutrientes, o leite materno contribui para o crescimento e o desenvolvimento do bebê, fortalece o sistema imunológico e ajuda a reduzir o risco de diversas infecções. Para a mãe, a amamentação também está associada a benefícios importantes para a saúde, como a redução do risco de câncer de mama e ovário e o auxílio na recuperação após o parto.

Ao longo de agosto, a conscientização sobre o tema ganha ainda mais espaço por meio do Agosto Dourado, movimento que reforça a importância da amamentação e da criação de uma rede de apoio às famílias. A mobilização, no entanto, vai além do calendário: informação, orientação e acolhimento são fundamentais em todas as etapas da gestação e do pós-parto.

Embora seja um processo natural, amamentar nem sempre acontece de forma simples. Dúvidas, dificuldades na pega, desconfortos e inseguranças podem fazer parte desse período. Por isso, contar com acompanhamento profissional pode fazer a diferença, oferecendo orientações individualizadas e ajudando mães e famílias a atravessarem essa fase com mais segurança e tranquilidade.

Na Santa Casa Mais – Clínica Particular, esse cuidado pode começar ainda no pré-natal e continuar após o nascimento. A clínica reúne especialidades como Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Nutrição e Psicologia, proporcionando um acompanhamento integrado para mães e bebês.

Promover o aleitamento materno também significa olhar para quem amamenta. Ter informação de qualidade, acesso a profissionais capacitados e uma rede de apoio faz parte de um cuidado integral, que considera não apenas a saúde do bebê, mas também o bem-estar físico e emocional da mãe.

A conscientização pode ganhar força em determinados períodos do ano, mas o cuidado com a amamentação não tem prazo para terminar. Informação, acolhimento e acompanhamento profissional podem contribuir para uma experiência mais segura e positiva para toda a família.

Santa Casa Mais – Clínica Particular. Cuidado próximo, completo e especializado para acompanhar você e sua família em cada etapa.