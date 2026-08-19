Dezenove candidatos a deputado estadual e federal com base eleitoral em Franca e região confirmaram participação nas sabatinas do Franca Tem Voz, que começam a ser gravadas nesta segunda-feira, 31. As entrevistas serão conduzidas pelo jornalista Corrêa Neves Jr. e exibidas entre 7 e 29 de setembro pela Rádio Difusora e pelo portal GCN. Dos 20 nomes convidados, apenas a Delegada Graciela (PL) desistiu de participar. Não foram apresentadas justificativas pela candidata nem por sua equipe de assessores.

As gravações serão realizadas entre 31 de agosto e 4 de setembro no auditório da Acif. Cada candidato terá 40 minutos para apresentar propostas, discutir prioridades e responder às perguntas. As entrevistas serão transmitidas em datas sorteadas, na íntegra, sem cortes.

A iniciativa reúne concorrentes à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados e busca ampliar o diálogo entre os candidatos de Franca e os eleitores.

Sabatinas começam a ser exibidas em 7 de setembro