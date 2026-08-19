Dezenove candidatos a deputado estadual e federal com base eleitoral em Franca e região confirmaram participação nas sabatinas do Franca Tem Voz, que começam a ser gravadas nesta segunda-feira, 31. As entrevistas serão conduzidas pelo jornalista Corrêa Neves Jr. e exibidas entre 7 e 29 de setembro pela Rádio Difusora e pelo portal GCN. Dos 20 nomes convidados, apenas a Delegada Graciela (PL) desistiu de participar. Não foram apresentadas justificativas pela candidata nem por sua equipe de assessores.
As gravações serão realizadas entre 31 de agosto e 4 de setembro no auditório da Acif. Cada candidato terá 40 minutos para apresentar propostas, discutir prioridades e responder às perguntas. As entrevistas serão transmitidas em datas sorteadas, na íntegra, sem cortes.
A iniciativa reúne concorrentes à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados e busca ampliar o diálogo entre os candidatos de Franca e os eleitores.
Sabatinas começam a ser exibidas em 7 de setembro
As entrevistas completas serão transmitidas pela Rádio Difusora durante o programa A Hora É Essa!, a partir das 11h20. No mesmo dia da transmissão, cada sabatina também será disponibilizada no YouTube do GCN.
O conteúdo terá ainda três cortes de cada candidato para as redes sociais do portal. As participações serão acompanhadas de matérias jornalísticas com os principais destaques e a repercussão das entrevistas.
A ordem de exibição foi definida por sorteio com a presença de representantes de todos os candidatos.
Guilherme Cortez (PSol), candidato a deputado federal, abre a série em 7 de setembro. O encerramento será em 29 de setembro, com Roberto Baldochi (Podemos), candidato a deputado estadual.
Candidatos destacam espaço para apresentar propostas
Entre os participantes, a expectativa é de usar as sabatinas para apresentar ideias, trajetórias e posições aos eleitores.
Alexandre Tabah (Novo), que disputa uma vaga de deputado estadual, afirmou que pretende aproveitar o espaço para mostrar suas propostas e explicar por que decidiu ingressar na política. “Minha expectativa para a sabatina é muito positiva. Vejo como uma grande oportunidade para apresentar minhas ideias, minhas propostas e, principalmente, mostrar ao eleitor quem é o Alexandre Tabah e por que decidi entrar na política. Quero falar de Franca e de toda a nossa região, dos problemas que enfrentamos na saúde, na educação, na segurança e também da importância de valorizar quem trabalha, produz e empreende.”
Cristiany de Castro (Republicanos), também quer representar a região na Alesp, vê na entrevista uma oportunidade de se apresentar aos eleitores e destacar sua atuação na defesa das pessoas com deficiência. “A expectativa é muito positiva! Vou ter a oportunidade de me apresentar à população como cidadã francana, advogada e defensora, há mais de 16 anos, da causa da pessoa com deficiência e que estou preparada para fazer por Franca e pelo estado de São Paulo.”
Flávia Lancha (PSD), que também luta por uma vaga de deputa estadual, afirmou estar animada com a possibilidade de apresentar suas ideias e projetos para uma grande quantidade de eleitores. “É uma oportunidade importante para conversar diretamente com os eleitores, apresentar minhas ideias e mostrar, com clareza e convicção, aquilo que defendo para a nossa região. Mais do que falar sobre propostas, quero mostrar de onde vêm as minhas ideias, o que vivi ao longo da minha trajetória e por que acredito que podemos fazer mais por Franca e por todo interior paulista.”
Professora Priscila (PT) destacou o papel do jornalismo local na apresentação das trajetórias e propostas dos concorrentes.
“A expectativa é por um diálogo franco, técnico e representativo, no qual questões essenciais para a nossa região como saúde, segurança, infraestrutura e valorização da educação sejam tratadas com a seriedade que o eleitor merece.”
Roberto Baldochi (Podemos) afirmou estar ansioso para sua primeira participação em uma sabatina. “Por ser minha primeira vez em uma sabatina, estou bem nervoso, mas ansioso pela oportunidade de expor meus compromissos e ideias para o eleitor.”
Paula Moiséis (Cidadania) ressaltou a audiência e a credibilidade do GCN e disse esperar “um diálogo respeitoso e verdadeiro” com os eleitores.
Federais querem romper ciclo sem representantes
O entusiasmo também é grande no grupo que pretente representar Franca em Brasília, especialmente pelo vácuo de mais de 20 anos sem que a região consiga eleger ninguém.
Cynthia Milhim (MDB), que tenta ser eleita deputada federal na sua primeira disputa, ressaltou o papel do debate na escolha dos representantes de Franca. “Quem tem compromisso com Franca não foge do debate: apresenta propostas e olha nos olhos da população. A sabatina será uma grande oportunidade para expor minhas ideias e mostrar por que Franca e região precisam recuperar sua voz em Brasília, depois de quase vinte anos.”
Guilherme Ubiali (PSDB), que também mira em Brasília, destacou que as sabatinas permitirão à população conhecer melhor os candidatos da cidade e suas posições. “Eu sei que a equipe do GCN está preparando perguntas importantes, é muito competente e está preparando questões que vão ajudar o eleitor a conhecer melhor o candidato. E eu gosto disso, eu gosto do debate, eu gosto da oportunidade de mostrar as minhas ideias, de mostrar o meu pensamento para a cidade e o que eu vou fazer como deputado.”
João Rinoceronte (PSDB), estreante nas disputas eleitorais, disse que pretende apresentar suas ideias e a proposta que denomina “governalismo”. “Vejo a sabatina como uma oportunidade de apresentar ao eleitor, com clareza e transparência, aquilo que eu realmente defendo e, principalmente, mostrar que existe uma alternativa à velha polarização entre direita e esquerda.”
João Rocha (União), veterano que busca ser o representante de Franca em Brasília, ressaltou o papel das entrevistas na avaliação dos concorrentes. “A sabatina é importante para o eleitor poder avaliar quem pode melhor representar nossa região em Brasília.”
Mariana Negri (PT) destacou que, além de apresentar os candidatos, o projeto pode ajudar a população a compreender o papel dos parlamentares e avaliar suas propostas. “É uma grande oportunidade, pra mim, mas também é um grande momento pra democracia pra Franca”, afirmou.
Sidney Elias (Novo) avaliou que as entrevistas ajudarão os eleitores a conhecer não apenas as propostas, mas também as posições e alianças dos concorrentes. “Vai ser uma oportunidade muito boa para a população, os eleitores em geral, escolherem o candidato que pense como eleitor.”
Calendário das entrevistas
As sabatinas serão exibidas entre 7 e 29 de setembro, conforme a ordem definida por sorteio, a partir das 11h20, pela rádio Difusora, e simultaneamente no portal GCN:
- 7/9 — Guilherme Cortez (PSOL) — federal
- 8/9 — Daniel Bassi (PSD) — federal
- 9/9 — Rogério Chimionato (Missão) — federal
- 10/9 — Jonas Carvalho (Mobiliza) — estadual
- 11/9 — João Rocha (União) — federal
- 12/9 — Flávia Lancha (PSD) — estadual
- 14/9 — Guilherme Ubiali (PSDB) — federal
- 15/9 — Mariana Negri (PT) — federal
- 16/9 — Cynthia Milhim (MDB) — federal
- 17/9 — Marcos Ferreira (PSB) — estadual
- 19/9 — Alexandre Tabah (Novo) — estadual
- 21/9 — Professora Priscila (PT) — estadual
- 22/9 — Paula Moiséis (Cidadania) — estadual
- 23/9 — Sidney Elias (Novo) — federal
- 24/9 — Gilson de Souza (PSB) — federal
- 25/9 — Cristiany de Castro (Republicanos) — estadual
- 26/9 — João Rinoceronte (PSDB) — federal
- 28/9 — João Pedro Cardoso (Missão) — estadual
- 29/9 — Roberto Baldochi (Podemos) — estadual
Franca Tem Voz mobiliza entidades da cidade
O Franca Tem Voz é uma iniciativa de valorização do voto regional, suprapartidário, idealizado Acif, Cocapec, Unimed, GCN e Rádio Difusora, e que conta com apoio de entidades como CDL, Ciesp, OAB, Sebrae, Uni-Facef, Franca Basquete e Magazine Luiza, entre outras.
O objetivo é fortalecer candidaturas com base eleitoral em Franca e na região e ampliar a representação regional na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Franca tem hoje dois representantes na Assembleia Legislativa e nenhum na Câmara dos Deputados.
O presidente da Acif destacou que a participação dos candidatos amplia o espaço para que a população conheça quem pretende representar a região.
“O Franca Tem Voz nasce para fortalecer a representatividade de Franca e da região, ampliando o espaço para o diálogo sobre os temas que impactam diretamente o nosso desenvolvimento. As sabatinas com os candidatos com base eleitoral na cidade são uma oportunidade importante para apresentar propostas, discutir prioridades e permitir que a sociedade conheça as posições de quem pretende representá-la.”
Para ele, a presença dos candidatos no debate também reforça o compromisso com o eleitor. “A participação dos candidatos nesse debate público é fundamental. Mais do que uma oportunidade de apresentar ideias, é um compromisso com a transparência, com o diálogo e com a população. Democracia se fortalece quando há disposição para ouvir, responder e debater os caminhos para o futuro da nossa cidade e da nossa região.”
Para o jornalista Corrêa Neves Junior, que fez os estudos que mostraram o risco de Franca perder representação se não houvesse uma iniciativa capaz de despertar a atenção do eleitor de Franca e região, o momento é de máxima importância para os candidatos. “Eles terão o maior palco possível para mostrar porque querem ser eleitos. Há candidatos conservadores, progressistas, mais ou menos religiosos, homens, mulheres, gays, de direita e de esquerda. Isso é democracia. Quem decide é o eleitor e as sabatinas vão permitir que aqueles que votam conhecem os que querem representa-los”, afirma. “Nosso apelo é para que a baliza do voto seja algum candidato de Franca e região. Não é por falta de opção, de diferentes propostas e visões de mundo, que o eleitor da nossa região deixará de escolher um nome que possa aumentar nossa força”.
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