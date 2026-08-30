30 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
BATIDA VIOLENTA

Caminhonete desgovernada bate em carro estacionado; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Carro de passeio ficou completamente destruído após colisão traseira
Carro de passeio ficou completamente destruído após colisão traseira

Uma caminhonete desgovernada bateu contra um carro que estava estacionado e provocou um acidente neste domingo, 30, em Batatais.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a caminhonete arranca em alta velocidade por uma rua do bairro Jardim dos Ypês, faz uma conversão e retorna pela via. Na sequência, o veículo atinge em cheio a traseira do carro, que estava sem ocupantes.

Com a força da batida, os dois veículos passam pela calçada e atingem uma lixeira. O carro de passeio foi parar em uma área de mato no final da rua Therezinha Previdi Antonelli.

As imagens também mostram os danos provocados pela colisão. A parte traseira do carro ficou completamente destruída.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas não houve registro de pessoas feridas. A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários