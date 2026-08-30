Uma caminhonete desgovernada bateu contra um carro que estava estacionado e provocou um acidente neste domingo, 30, em Batatais.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a caminhonete arranca em alta velocidade por uma rua do bairro Jardim dos Ypês, faz uma conversão e retorna pela via. Na sequência, o veículo atinge em cheio a traseira do carro, que estava sem ocupantes.

Com a força da batida, os dois veículos passam pela calçada e atingem uma lixeira. O carro de passeio foi parar em uma área de mato no final da rua Therezinha Previdi Antonelli.