Uma caminhonete desgovernada bateu contra um carro que estava estacionado e provocou um acidente neste domingo, 30, em Batatais.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a caminhonete arranca em alta velocidade por uma rua do bairro Jardim dos Ypês, faz uma conversão e retorna pela via. Na sequência, o veículo atinge em cheio a traseira do carro, que estava sem ocupantes.
Com a força da batida, os dois veículos passam pela calçada e atingem uma lixeira. O carro de passeio foi parar em uma área de mato no final da rua Therezinha Previdi Antonelli.
As imagens também mostram os danos provocados pela colisão. A parte traseira do carro ficou completamente destruída.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas, mas não houve registro de pessoas feridas. A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Polícia Civil.
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