Dois homens morreram após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na madrugada deste domingo, 30, na rodovia dos Agricultores, que liga a zona rural de Itirapuã a São Tomás de Aquino (MG). O acidente aconteceu por volta da 1h, na altura do km 2, e também provocou o capotamento do automóvel.
Segundo a Polícia Militar, Hugo Deleon de Oliveira, de 33 anos, estava no Corsa e morreu ainda no local. Já João Victor Oliveira Lemos, de 25 anos, conduzia a Honda CG 150 Titan e também morreu em decorrência dos ferimentos.
Acidente foi comunicado por transeunte
Os policiais militares foram informados sobre a ocorrência por um transeunte e seguiram até o trecho indicado. Nas imediações, foram encontrados documentos que permitiram a identificação das duas vítimas.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos necessários no local. Após os procedimentos, os corpos foram encaminhados para os serviços funerários.
A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.
Corpos serão levados para diferentes cidades
João Victor será velado no velório do Parque Vicente Leporace, em Franca, segundo informações da funerária Rede Ajuda. Depois, o corpo será transladado para Santana do Ipanema (AL), onde ocorrerá o sepultamento.
Hugo deverá ser velado e sepultado em São Tomás de Aquino.
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