Dois homens morreram após uma colisão entre um carro e uma motocicleta na madrugada deste domingo, 30, na rodovia dos Agricultores, que liga a zona rural de Itirapuã a São Tomás de Aquino (MG). O acidente aconteceu por volta da 1h, na altura do km 2, e também provocou o capotamento do automóvel.

Segundo a Polícia Militar, Hugo Deleon de Oliveira, de 33 anos, estava no Corsa e morreu ainda no local. Já João Victor Oliveira Lemos, de 25 anos, conduzia a Honda CG 150 Titan e também morreu em decorrência dos ferimentos.

Acidente foi comunicado por transeunte

Os policiais militares foram informados sobre a ocorrência por um transeunte e seguiram até o trecho indicado. Nas imediações, foram encontrados documentos que permitiram a identificação das duas vítimas.