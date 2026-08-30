30 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JERIQUARA

Motorista fica ferido após EcoSport capotar em rodovia

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Policiais registrando a ocorrência do acidente
Policiais registrando a ocorrência do acidente

Um motorista ficou ferido após a EcoSport que dirigia sair da pista e capotar na noite deste sábado, 29, na estrada vicinal que liga a rodovia Cândido Portinari a Jeriquara. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

O motorista teria perdido o controle da direção ao entrar em uma curva. Para evitar uma colisão com outro veículo, ele teria desviado para o acostamento.

A manobra, porém, não impediu o acidente. A EcoSport acabou capotando, e o condutor sofreu ferimentos. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Polícia registrou a ocorrência

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários