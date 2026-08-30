Um motorista ficou ferido após a EcoSport que dirigia sair da pista e capotar na noite deste sábado, 29, na estrada vicinal que liga a rodovia Cândido Portinari a Jeriquara. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.
O motorista teria perdido o controle da direção ao entrar em uma curva. Para evitar uma colisão com outro veículo, ele teria desviado para o acostamento.
A manobra, porém, não impediu o acidente. A EcoSport acabou capotando, e o condutor sofreu ferimentos. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado para uma unidade hospitalar.
Polícia registrou a ocorrência
A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para registrar a ocorrência. As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas.
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