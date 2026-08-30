30 de agosto de 2026
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SUSTO

Condutor fura sinal, joga carro em porta de loja e foge em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Veículo atingido após batida em Franca
Veículo atingido após batida em Franca

Um motorista provocou um acidente após desrespeitar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento das ruas Voluntário Adriano Cintra e Liberdade, no Jardim Califórnia, em Franca. Depois de atingir outro veículo, ele fugiu do local e ainda não foi identificado.

Testemunhas descreveram ao portal GCN que o motorista trafegava pela Rua Voluntário Adriano Cintra e seguia pelo cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória.

Na sequência, o veículo atingiu um carro que passava pela rua Liberdade. Com a força da colisão, o automóvel atingido rodou na via e acabou batendo contra a porta de uma loja.

Após a batida, o motorista responsável pelo acidente deixou o local sem prestar atendimento e não foi identificado até o momento.

Apesar da violência do impacto, ninguém ficou ferido.

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