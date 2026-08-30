Um motorista provocou um acidente após desrespeitar a sinalização de parada obrigatória no cruzamento das ruas Voluntário Adriano Cintra e Liberdade, no Jardim Califórnia, em Franca. Depois de atingir outro veículo, ele fugiu do local e ainda não foi identificado.

Testemunhas descreveram ao portal GCN que o motorista trafegava pela Rua Voluntário Adriano Cintra e seguia pelo cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória.

Na sequência, o veículo atingiu um carro que passava pela rua Liberdade. Com a força da colisão, o automóvel atingido rodou na via e acabou batendo contra a porta de uma loja.