Dois irmãos, de 25 e 26 anos, foram presos em flagrante neste sábado, 29 após serem flagrados furtando produtos de um supermercado em São Joaquim da Barra, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar, funcionários do estabelecimento perceberam a ação e acionaram a equipe. Os suspeitos foram abordados pelos policiais.

Ainda conforme a ocorrência, os dois teriam admitido que foram ao supermercado com a intenção de furtar. Diversos produtos foram recuperados durante a abordagem.