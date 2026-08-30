Dois irmãos, de 25 e 26 anos, foram presos em flagrante neste sábado, 29 após serem flagrados furtando produtos de um supermercado em São Joaquim da Barra, na região de Franca.
Segundo a Polícia Militar, funcionários do estabelecimento perceberam a ação e acionaram a equipe. Os suspeitos foram abordados pelos policiais.
Ainda conforme a ocorrência, os dois teriam admitido que foram ao supermercado com a intenção de furtar. Diversos produtos foram recuperados durante a abordagem.
A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes, onde os irmãos receberam voz de prisão pelo crime de furto qualificado.
Os dois permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.
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