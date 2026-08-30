O cantor sertanejo Matheus Vargas, filho de Leonardo, se envolveu em um acidente de trânsito na sexta-feira, 28, na saída de Barreto. Ele seguia para Ribeirão Preto, onde participaria de um compromisso profissional em uma emissora de televisão.

Segundo o artista, a colisão aconteceu depois que um carro teria mudado repentinamente de faixa e entrado na frente do veículo em que ele estava. O motorista não conseguiu evitar a batida.

Apesar do impacto e dos danos provocados principalmente na parte dianteira do automóvel, ninguém ficou ferido. Matheus, integrantes de sua equipe e os ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos.