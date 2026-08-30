O cantor sertanejo Matheus Vargas, filho de Leonardo, se envolveu em um acidente de trânsito na sexta-feira, 28, na saída de Barreto. Ele seguia para Ribeirão Preto, onde participaria de um compromisso profissional em uma emissora de televisão.
Segundo o artista, a colisão aconteceu depois que um carro teria mudado repentinamente de faixa e entrado na frente do veículo em que ele estava. O motorista não conseguiu evitar a batida.
Apesar do impacto e dos danos provocados principalmente na parte dianteira do automóvel, ninguém ficou ferido. Matheus, integrantes de sua equipe e os ocupantes do outro veículo não tiveram ferimentos.
Depois do acidente, o cantor usou as redes sociais para explicar a situação e tranquilizar os fãs.
“Um carro entrou na nossa frente na faixa da direita. A gente não conseguiu frear e bateu, mas está tudo certo. O pessoal da minha equipe, ninguém ficou ferido, nem o pessoal do outro carro”, afirmou.
Matheus classificou o episódio como um “livramento” e agradeceu a Deus por ninguém ter se machucado. Por causa do acidente, o compromisso que teria em Ribeirão Preto precisou ser remarcado.
Participação na Festa do Peão
O acidente aconteceu um dia após Matheus se apresentar no camping da Festa do Peão de Barretos. Na ocasião, ele participou do show de Zé Felipe, seu irmão.
A mãe do cantor, Liz Vargas, também falou sobre o acidente nas redes sociais. Ela contou que ficou angustiada ao saber da colisão envolvendo o filho.
Mesmo com os estragos no veículo, o acidente não deixou feridos. Os envolvidos permaneceram no local para os procedimentos relacionados à ocorrência.
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