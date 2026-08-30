Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 28, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Viela Vereador Jácomo Rampim, em Batatais.
De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o adolescente em atitude suspeita. Segundo os policiais, ele teria sido flagrado comercializando drogas no local.
Ao perceber a aproximação das viaturas, o jovem tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pelos policiais.
Durante a ação, foram apreendidos 226 eppendorfs de cocaína, 50 porções de maconha, 66 pedras de crack e três porções de uma substância conhecida como “Colômbia”. Um celular e R$ 980 em dinheiro também foram encontrados.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Batatais, onde foram realizados os procedimentos legais.
Por se tratar de um adolescente, após as providências, ele foi liberado e entregue à responsável legal.
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