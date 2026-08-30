Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 28, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Viela Vereador Jácomo Rampim, em Batatais.

De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o adolescente em atitude suspeita. Segundo os policiais, ele teria sido flagrado comercializando drogas no local.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o jovem tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pelos policiais.