30 de agosto de 2026
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TRÁFICO

Adolescente é detido com cocaína, maconha e crack

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Batatais
Ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia de Batatais

Um adolescente de 17 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 28, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Viela Vereador Jácomo Rampim, em Batatais.

De acordo com a PM, as equipes realizavam patrulhamento pela região quando visualizaram o adolescente em atitude suspeita. Segundo os policiais, ele teria sido flagrado comercializando drogas no local.

Ao perceber a aproximação das viaturas, o jovem tentou fugir a pé, mas foi acompanhado e abordado pelos policiais.

Durante a ação, foram apreendidos 226 eppendorfs de cocaína, 50 porções de maconha, 66 pedras de crack e três porções de uma substância conhecida como “Colômbia”. Um celular e R$ 980 em dinheiro também foram encontrados.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Batatais, onde foram realizados os procedimentos legais.

Por se tratar de um adolescente, após as providências, ele foi liberado e entregue à responsável legal.

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