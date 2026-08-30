Todo dia chega uma pergunta parecida: “Doutor, eu tomo esse remédio todos os dias. Isso pode me dar direito à aposentadoria?”

Losartana. Glifage. Puran T4. Sertralina. Clonazepam. Pregabalina. Sinvastatina. E tantos outros medicamentos de uso contínuo que fazem parte da rotina de milhões de brasileiros.

A resposta mais correta é: DEPENDE!