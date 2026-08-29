Um dos pontos conhecidos pelos francanos está se despedindo. A Pastelaria Neto Tavares, localizada na Vila Chico Júlio, em Franca, encerrou suas atividades após mais de 30 anos de história, neste sábado, 29.

O último dia de funcionamento foi marcado por uma mensagem de despedida publicada por Isabelle Alves, filha de um dos donos do estabelecimento. No texto, ela relembra a trajetória da pastelaria e agradece aos donos, funcionários e clientes que fizeram parte dessa história.

“Hoje foi o último dia. Depois de mais de 30 anos, a Pastelaria Neto Tavares encerra suas atividades. E talvez a gente nunca encontre palavras suficientes para agradecer por tudo que esse lugar representou”, escreveu Isabelle.