29 de agosto de 2026
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CICLO ENCERRADO

Após 30 anos de história, tradicional pastelaria de Franca fecha

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Google Maps
Pastelaria Neto Tavares, localizada na Vila Chico Júlio, encerrou suas atividades após mais de 30 anos de história
Pastelaria Neto Tavares, localizada na Vila Chico Júlio, encerrou suas atividades após mais de 30 anos de história

Um dos pontos conhecidos pelos francanos está se despedindo. A Pastelaria Neto Tavares, localizada na Vila Chico Júlio, em Franca, encerrou suas atividades após mais de 30 anos de história, neste sábado, 29.

O último dia de funcionamento foi marcado por uma mensagem de despedida publicada por Isabelle Alves, filha de um dos donos do estabelecimento. No texto, ela relembra a trajetória da pastelaria e agradece aos donos, funcionários e clientes que fizeram parte dessa história.

“Hoje foi o último dia. Depois de mais de 30 anos, a Pastelaria Neto Tavares encerra suas atividades. E talvez a gente nunca encontre palavras suficientes para agradecer por tudo que esse lugar representou”, escreveu Isabelle.

Ao falar sobre os donos, Isabelle destacou os anos de trabalho e dedicação na construção do estabelecimento.

“Foram mais de 30 anos de uma história construída dia após dia, pelas mãos e pelo coração dos donos. Mais de 30 anos de trabalho, de renúncias, de desafios, de alegrias e de muita dedicação.”

Isabelle também agradeceu aos funcionários que passaram pelo local ao longo dos anos. “A cada funcionário que passou por aqui, que chegou, que trabalhou, aprendeu, ensinou e deixou um pedacinho da sua história. Muito obrigada.”

Na mensagem, os clientes também foram lembrados. Isabelle agradeceu pelas visitas e pela relação construída com o estabelecimento ao longo dos anos. “Obrigada por escolherem a Neto Tavares por tantos anos. Obrigada por cada visita, cada pedido, cada conversa, cada sorriso.”

Ela ainda destacou as famílias que frequentaram o local e as crianças que cresceram tendo a pastelaria como parte da rotina. “Obrigada as famílias que vieram por anos, as crianças que cresceram frequentando esse lugar e a todos que fizeram daqui parte da sua rotina.”

No encerramento da mensagem, Isabelle falou sobre a despedida e sobre as lembranças deixadas pela pastelaria. “Hoje essas portas se fecham pela última vez. Fica um sentimento difícil de explicar. Fica a saudade de tudo que não vai mais fazer parte dos nossos dias.”

Apesar do encerramento das atividades, ela afirmou que a história construída ao longo de mais de três décadas permanece nas memórias de quem fez parte dela. “A Neto Tavares termina hoje sua caminhada, mas a sua história não termina aqui. Porque um lugar pode fechar as portas, mas não consegue fechar as memórias que deixou.”

O motivo do fechamento foi o "encerramento de um ciclo", segundo Isabelle.

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