Um dos pontos conhecidos pelos francanos está se despedindo. A Pastelaria Neto Tavares, localizada na Vila Chico Júlio, em Franca, encerrou suas atividades após mais de 30 anos de história, neste sábado, 29.
O último dia de funcionamento foi marcado por uma mensagem de despedida publicada por Isabelle Alves, filha de um dos donos do estabelecimento. No texto, ela relembra a trajetória da pastelaria e agradece aos donos, funcionários e clientes que fizeram parte dessa história.
“Hoje foi o último dia. Depois de mais de 30 anos, a Pastelaria Neto Tavares encerra suas atividades. E talvez a gente nunca encontre palavras suficientes para agradecer por tudo que esse lugar representou”, escreveu Isabelle.
Ao falar sobre os donos, Isabelle destacou os anos de trabalho e dedicação na construção do estabelecimento.
“Foram mais de 30 anos de uma história construída dia após dia, pelas mãos e pelo coração dos donos. Mais de 30 anos de trabalho, de renúncias, de desafios, de alegrias e de muita dedicação.”
Isabelle também agradeceu aos funcionários que passaram pelo local ao longo dos anos. “A cada funcionário que passou por aqui, que chegou, que trabalhou, aprendeu, ensinou e deixou um pedacinho da sua história. Muito obrigada.”
Na mensagem, os clientes também foram lembrados. Isabelle agradeceu pelas visitas e pela relação construída com o estabelecimento ao longo dos anos. “Obrigada por escolherem a Neto Tavares por tantos anos. Obrigada por cada visita, cada pedido, cada conversa, cada sorriso.”
Ela ainda destacou as famílias que frequentaram o local e as crianças que cresceram tendo a pastelaria como parte da rotina. “Obrigada as famílias que vieram por anos, as crianças que cresceram frequentando esse lugar e a todos que fizeram daqui parte da sua rotina.”
No encerramento da mensagem, Isabelle falou sobre a despedida e sobre as lembranças deixadas pela pastelaria. “Hoje essas portas se fecham pela última vez. Fica um sentimento difícil de explicar. Fica a saudade de tudo que não vai mais fazer parte dos nossos dias.”
Apesar do encerramento das atividades, ela afirmou que a história construída ao longo de mais de três décadas permanece nas memórias de quem fez parte dela. “A Neto Tavares termina hoje sua caminhada, mas a sua história não termina aqui. Porque um lugar pode fechar as portas, mas não consegue fechar as memórias que deixou.”
O motivo do fechamento foi o "encerramento de um ciclo", segundo Isabelle.
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