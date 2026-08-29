Um homem de 39 anos foi detido pela GCM (Guarda Civil Municipal) durante patrulhamento pela Avenida Jaime Tellinim no Ana Dorothéa, em Franca, após ser abordado empurrando uma motocicleta neste sábado, 29.

Segundo a GCM, os agentes Lima e Margareth realizavam o patrulhamento quando visualizaram o homem com o veículo. Durante a consulta ao emplacamento, não foram encontradas irregularidades. No entanto, na verificação dos sinais identificadores, a equipe constatou que as numerações do chassi e do motor estavam raspadas, impossibilitando a identificação da motocicleta por esses meios.

Ainda conforme a ocorrência, o homem afirmou aos agentes que havia pegado a motocicleta emprestada de um amigo e que não estava com a documentação do veículo.