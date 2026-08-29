Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de aproximadamente 1,5 milhão de metros quadrados às margens da rodovia Cândido Portinari, em Batatais, na tarde desta sábado, 29. O fogo começou por volta das 12h30 e atingiu áreas de vegetação cultivada, incluindo cana-de-açúcar recém-colhida, além de vegetação natural, com mato e árvores.

Do total atingido pelas chamas, cerca de 370 mil metros quadrados correspondem à área do Horto Florestal de Batatais.

O combate ao incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil de Batatais, Defesa Civil de Brodowski, Fundação Florestal, concessionária responsável pela rodovia e das usinas Batatais e Cevasa, além de funcionários da Prefeitura de Batatais.