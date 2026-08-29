Morador de Franca, do bairro Vila Nicácio, Emílio Gimenes Orchiza, de 99 anos, realizou um sonho nesta semana: viajou de avião pela primeira vez na vida. A experiência ganhou um momento especial durante o voo com destino a Porto Seguro, na Bahia, quando ele foi homenageado pela tripulação. Emílio completa 100 anos na próxima quinta-feira, 3. Além do primeiro voo, ele também aproveitou a viagem para realizar outro desejo antigo: conhecer o mar.

A família deixou o Franca na última quinta-feira, 27, rumo a Porto Seguro. O grupo viajou para participar do casamento de um dos netos de Emílio, realizado em Arraial d’Ajuda, na Bahia.

Durante o voo, o idoso teve a oportunidade de conhecer a cabine de comando e tirar fotos com a tripulação. A homenagem aconteceu depois que a bisneta dele, a jornalista Maria Fernanda Gimenes, entregou um bilhete aos comissários informando que aquele era o primeiro voo do bisavô.