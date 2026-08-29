Morador de Franca, do bairro Vila Nicácio, Emílio Gimenes Orchiza, de 99 anos, realizou um sonho nesta semana: viajou de avião pela primeira vez na vida. A experiência ganhou um momento especial durante o voo com destino a Porto Seguro, na Bahia, quando ele foi homenageado pela tripulação. Emílio completa 100 anos na próxima quinta-feira, 3. Além do primeiro voo, ele também aproveitou a viagem para realizar outro desejo antigo: conhecer o mar.
A família deixou o Franca na última quinta-feira, 27, rumo a Porto Seguro. O grupo viajou para participar do casamento de um dos netos de Emílio, realizado em Arraial d’Ajuda, na Bahia.
Durante o voo, o idoso teve a oportunidade de conhecer a cabine de comando e tirar fotos com a tripulação. A homenagem aconteceu depois que a bisneta dele, a jornalista Maria Fernanda Gimenes, entregou um bilhete aos comissários informando que aquele era o primeiro voo do bisavô.
Pelo sistema de som da aeronave, o piloto anunciou a presença do passageiro especial:
“Gostaria de sair um pouco do protocolo hoje. Nós temos um passageiro muito especial a bordo. Senhor Emílio Gimenes Orchiza está voando de avião pela primeira vez na vida. E na semana que vem ele completa 100 anos”, anunciou o piloto.
O comandante também contou aos passageiros que Emílio estava a caminho de realizar o sonho de conhecer o mar.
“É uma honra enorme ter o senhor com a gente. A tripulação inteira deseja um feliz aniversário adiantado e que o mar seja tão bonito quanto o senhor imaginou todos esses anos”, disse.
Ao final da mensagem, os passageiros aplaudiram Emílio.
Maria Fernanda compartilhou um vídeo do Emílio conhecendo o mar, após chegar no destino final e sair para fazer o passeio.
Vida no interior
Emílio nasceu em 3 de setembro de 1926. Criado na zona rural, em uma família de dez irmãos, trabalhou como jardineiro e também foi sanfoneiro em bailes.
Agora, aos 99 anos, ele soma à história de vida mais uma lembrança: o primeiro voo de avião e a realização do sonho de conhecer o mar.
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