29 de agosto de 2026
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FOI HOMENAGEADO

Aos 99 anos, morador de Franca viaja de avião pela 1ª vez; VÍDEO

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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reprodução/redes sociais
Emílio Gimenes Orchiza, de 99 anos, morador de Franca
Emílio Gimenes Orchiza, de 99 anos, morador de Franca

Morador de Franca, do bairro Vila Nicácio, Emílio Gimenes Orchiza, de 99 anos, realizou um sonho nesta semana: viajou de avião pela primeira vez na vida. A experiência ganhou um momento especial durante o voo com destino a Porto Seguro, na Bahia, quando ele foi homenageado pela tripulação. Emílio completa 100 anos na próxima quinta-feira, 3. Além do primeiro voo, ele também aproveitou a viagem para realizar outro desejo antigo: conhecer o mar.

A família deixou o Franca na última quinta-feira, 27, rumo a Porto Seguro. O grupo viajou para participar do casamento de um dos netos de Emílio, realizado em Arraial d’Ajuda, na Bahia.

Durante o voo, o idoso teve a oportunidade de conhecer a cabine de comando e tirar fotos com a tripulação. A homenagem aconteceu depois que a bisneta dele, a jornalista Maria Fernanda Gimenes, entregou um bilhete aos comissários informando que aquele era o primeiro voo do bisavô.

Pelo sistema de som da aeronave, o piloto anunciou a presença do passageiro especial:

“Gostaria de sair um pouco do protocolo hoje. Nós temos um passageiro muito especial a bordo. Senhor Emílio Gimenes Orchiza está voando de avião pela primeira vez na vida. E na semana que vem ele completa 100 anos”, anunciou o piloto.

O comandante também contou aos passageiros que Emílio estava a caminho de realizar o sonho de conhecer o mar.

“É uma honra enorme ter o senhor com a gente. A tripulação inteira deseja um feliz aniversário adiantado e que o mar seja tão bonito quanto o senhor imaginou todos esses anos”, disse.

Ao final da mensagem, os passageiros aplaudiram Emílio.

Maria Fernanda compartilhou um vídeo do Emílio conhecendo o mar, após chegar no destino final e sair para fazer o passeio.

Vida no interior

Emílio nasceu em 3 de setembro de 1926. Criado na zona rural, em uma família de dez irmãos, trabalhou como jardineiro e também foi sanfoneiro em bailes.

Agora, aos 99 anos, ele soma à história de vida mais uma lembrança: o primeiro voo de avião e a realização do sonho de conhecer o mar.

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