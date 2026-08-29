A influenciadora Anna Carolina Morais tornou público o momento delicado vivido em seu relacionamento com o cantor Giovani, da dupla sertaneja francana Gian e Giovani. Em uma série de publicações nas redes sociais, ela afirmou que o músico deixou a casa onde viviam após dizer que precisava de um tempo e que, posteriormente, descobriu que ele estaria acompanhado de outra mulher.
Segundo Anna Carolina, o relacionamento, que começou quando ela tinha 17 anos, chegou a uma nova fase sem que houvesse uma conversa presencial sobre o fim do casamento. Ela afirmou que Giovani comunicou a decisão por telefone.
“Giovani não acabou o casamento conversando, não existe divórcio ainda! Não tivemos uma conversa de frente sobre isto!”, escreveu.
Giovani teria pedido um tempo
De acordo com a influenciadora, o cantor disse que precisava de alguns dias sozinho e que iria para um sítio da família. Anna Carolina, porém, afirmou que descobriu depois que ele não estaria sozinho na propriedade.
“Ele disse por telefone que precisava de um tempo! E agora está claro para mim, ele foi viver o que queria viver”, declarou.
Em outra publicação, ela relatou que Giovani teria levado uma mulher para a casa de campo do casal e que os dois também teriam sido vistos em estabelecimentos próximos ao sítio.
“Há poucos dias, meu marido Giovani pediu um tempo e uns dias no sítio para ficar sozinho… Mas para minha surpresa, ele não foi sozinho, ele levou para nossa casa de campo uma mulher e passou a ser visto em bares de estrada em volta do sítio”, afirmou.
Anna Carolina disse que a situação a machucou, mas ressaltou que não houve uma briga entre os dois antes da saída do cantor.
“E tudo doeu demais! Mas nada acontece sem a vontade de Deus! Não brigamos!”, escreveu.
Influenciadora compartilha imagens
Nos stories, Anna Carolina publicou imagens nas quais Giovani aparece acompanhado de uma mulher identificada por ela como Flávia. A influenciadora não apresentou outros detalhes sobre a identidade da mulher ou sobre a relação entre os dois.
Em uma das publicações, afirmou ter descoberto a situação depois de ver um vídeo divulgado por uma lanchonete, no qual o cantor apareceria acompanhado enquanto aguardava um pedido.
“Minha ilusão era ele estar sozinho (era mentira dele), ele estava acompanhado. Frequentando bares e está tudo bem. Livre-arbítrio”, escreveu.
Apesar do desabafo, Anna Carolina afirmou que pretende seguir em frente e disse encontrar apoio na fé para atravessar o momento.
“Mesmo doendo, respeito a decisão dele querer viver coisas do mundo, seguirei vivendo pela alma! Deus e Jesus estão comigo, me amparando!”, declarou.
“Ele saiu de casa para um show falando ‘te amo’”
Anna Carolina também falou sobre a longa história que construiu ao lado do cantor. Segundo ela, os dois estavam juntos havia aproximadamente 26 anos.
“Tenho uma rede de apoio muito grande! Vivi desde os meus 17 anos de idade por ele e agora Deus guiará meus passos!!! Como sempre guiou! Eu não sabia que eu era tão forte”, afirmou.
Ela ainda contou que Giovani deixou a residência para um show depois de dizer que a amava e, segundo seu relato, não retornou.
“Ele saiu de casa para um show falando TE AMO! E não voltou… e está tudo bem! Eu sou uma mulher muito forte!”, escreveu.
Ao encerrar o desabafo, a influenciadora afirmou que não pretende voltar a falar publicamente sobre o episódio.
“E será meu único pronunciamento sobre o assunto!”, concluiu.
A assessoria de Giovani confirmou que ele está em processo de divórcio, mas informou que o artista não vai comentar sobre assuntos particulares.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.