A influenciadora Anna Carolina Morais tornou público o momento delicado vivido em seu relacionamento com o cantor Giovani, da dupla sertaneja francana Gian e Giovani. Em uma série de publicações nas redes sociais, ela afirmou que o músico deixou a casa onde viviam após dizer que precisava de um tempo e que, posteriormente, descobriu que ele estaria acompanhado de outra mulher.

Segundo Anna Carolina, o relacionamento, que começou quando ela tinha 17 anos, chegou a uma nova fase sem que houvesse uma conversa presencial sobre o fim do casamento. Ela afirmou que Giovani comunicou a decisão por telefone.

“Giovani não acabou o casamento conversando, não existe divórcio ainda! Não tivemos uma conversa de frente sobre isto!”, escreveu.