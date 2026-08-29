A candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB) realizou uma caminhada pelas ruas do Jardim Aeroporto, em Franca, na manhã deste sábado, 29. A mobilização, que teve início às 9h na praça da avenida César Martins Pirajá, com distribuição de folhetos, bandeiras e carro de som com uma música de campanha e teve como objetivo ouvir os moradores e reforçar a pauta de que o município precisa de representação no Congresso Nacional para garantir a chegada de mais recursos.

O ato contou ainda com a participação do prefeito Alexandre Ferreira e do vereador Claudinei da Rocha, ambos do MDB.

Segundo Cynthia, a experiência do contato direto com os eleitores tem sido marcada pela aceitação popular e pelo desejo de renovação política. "Para nós, tem sido uma alegria. A gente está recebendo o carinho, a abertura, a vontade de realmente fazer diferente", afirmou a candidata.

Investimentos e representatividade