A candidata a deputada federal Cynthia Milhim (MDB) realizou uma caminhada pelas ruas do Jardim Aeroporto, em Franca, na manhã deste sábado, 29. A mobilização, que teve início às 9h na praça da avenida César Martins Pirajá, com distribuição de folhetos, bandeiras e carro de som com uma música de campanha e teve como objetivo ouvir os moradores e reforçar a pauta de que o município precisa de representação no Congresso Nacional para garantir a chegada de mais recursos.
O ato contou ainda com a participação do prefeito Alexandre Ferreira e do vereador Claudinei da Rocha, ambos do MDB.
Segundo Cynthia, a experiência do contato direto com os eleitores tem sido marcada pela aceitação popular e pelo desejo de renovação política. "Para nós, tem sido uma alegria. A gente está recebendo o carinho, a abertura, a vontade de realmente fazer diferente", afirmou a candidata.
Investimentos e representatividade
Cynthia destacou que a região do Aeroporto historicamente demandou muita atenção do poder público e reconheceu os avanços recentes promovidos na infraestrutura local, mas apontou limitações.
Ela mencionou melhorias realizadas pela gestão de Alexandre, ressaltando que, sem apoio federal, o alcance das obras é restrito. "O Aeroporto sempre foi um bairro que precisava de muito investimento e, graças a Deus, o Alexandre conseguiu atender muitas demandas. Atendeu aí a UBS, atendeu a avenida, vai fazer agora aquele grande centro esportivo", pontuou.
Apesar das entregas citadas, a candidata enfatizou que a ausência de uma liderança no Legislativo federal impede um salto de desenvolvimento no bairro. "O fato é um só: poderia fazer muito mais se a gente tivesse alguém lá em Brasília. Então, é essa consciência que a gente está trazendo para todo o complexo Aeroporto. Vamos juntos porque a gente pode mais, a gente quer mais".
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