O Franca Basquete já tem datas e horários definidos para a série contra o Osasco pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2026. O primeiro confronto será em 5 de setembro, às 16h, no Ginásio Geodésico, em Osasco. Os dois jogos seguintes estão marcados para o Pedrocão, nos dias 10 e 11 de setembro.
A segunda partida será disputada em 10 de setembro, às 19h, em Franca. O terceiro confronto, caso necessário, ocorrerá no dia seguinte, também às 19h, no Pedrocão.
Vantagem francana
O Franca chega às quartas de final como líder da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe terminou a etapa com seis vitórias e uma derrota, mesma campanha do Mogi das Cruzes.
A liderança foi definida pelo confronto direto. Na última rodada, disputada na noite desta quinta-feira, 27, o Franca venceu o Mogi por 86 a 78, no Pedrocão, e garantiu a primeira colocação.
Com a liderança, o time francano terá a vantagem de disputar em casa os dois últimos jogos da série contra o Osasco, oitavo colocado.
Jovens ganham protagonismo
A campanha na primeira fase também é marcada pela participação dos jogadores mais jovens do elenco. Para os principais nomes da equipe, a liderança é resultado da entrega do grupo e do protagonismo assumido pelos jovens nos momentos decisivos da competição.
Agora, o Franca inicia a disputa por uma vaga na semifinal diante do Osasco. A série poderá ser definida em dois jogos ou chegar ao terceiro confronto, marcado para 11 de setembro.
Calendário
Franca Basquete x Osasco
- Jogo 1: 5 de setembro, às 16h — Ginásio Geodésico
- Jogo 2: 10 de setembro, às 19h — Pedrocão
- Jogo 3: 11 de setembro, às 19h — Pedrocão, se necessário
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