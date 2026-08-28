O Franca Basquete já tem datas e horários definidos para a série contra o Osasco pelas quartas de final do Campeonato Paulista 2026. O primeiro confronto será em 5 de setembro, às 16h, no Ginásio Geodésico, em Osasco. Os dois jogos seguintes estão marcados para o Pedrocão, nos dias 10 e 11 de setembro.

A segunda partida será disputada em 10 de setembro, às 19h, em Franca. O terceiro confronto, caso necessário, ocorrerá no dia seguinte, também às 19h, no Pedrocão.

Vantagem francana

O Franca chega às quartas de final como líder da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe terminou a etapa com seis vitórias e uma derrota, mesma campanha do Mogi das Cruzes.