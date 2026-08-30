A Secretaria Municipal de Educação de Franca nega as alegações apresentadas por familiares de dois estudantes com transtorno do espectro autista (TEA) sobre situações que teriam ocorrido nas escolas “Milton Gama” e “Luzinete Cortes Balieiro”.

Segundo Karla Janaine de Morais Borges, chefe da sessão de projetos especiais da secretaria de Educação, os casos foram verificados pela pasta e as situações relatadas pelas famílias não correspondem à realidade.

Responsável pela Educação Especial da rede municipal, Karla explicou que estudantes com autismo podem apresentar momentos de desregulação comportamental provocados por fatores como sensibilidade ao som, ao calor ou à quantidade de atividades. Nesses casos, segundo ela, as escolas adotam as chamadas “saídas funcionais”, que permitem ao aluno permanecer temporariamente em um espaço mais tranquilo e reservado antes de retornar à sala de aula.