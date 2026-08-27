Os primeiros meses de vida são marcados por mudanças rápidas e importantes no desenvolvimento do bebê. Por isso, o acompanhamento com o pediatra desde cedo é fundamental para monitorar o crescimento, orientar a família e identificar precocemente possíveis alterações de saúde.

Mais do que procurar atendimento apenas quando a criança apresenta algum sintoma, as consultas de acompanhamento permitem avaliar aspectos como peso, estatura, alimentação, desenvolvimento motor e cognitivo, vacinação, sono e outros indicadores importantes para cada fase da infância.

A frequência das consultas pode variar de acordo com a idade e as necessidades de cada criança, mas o acompanhamento regular ajuda os pais e responsáveis a terem mais segurança para lidar com dúvidas comuns dessa fase, como introdução alimentar, amamentação, rotina de sono, desenvolvimento e prevenção de doenças.

Cuidar desde o começo também é prevenir

A infância é uma fase essencial para a formação de hábitos e para o desenvolvimento saudável. Por isso, contar com profissionais de saúde ao longo desse período contribui para uma assistência mais preventiva, individualizada e próxima da família.

Na SANTA CASA MAIS CLÍNICA PARTICULAR, as famílias encontram atendimento em Pediatria e acesso a uma rede de serviços que facilita o cuidado com a saúde em diferentes momentos da vida.

E para tornar esse cuidado mais acessível, a Santa Casa Mais oferece cartões de benefícios que permitem acesso a consultas, exames, acompanhamento especializado e descontos exclusivos nos serviços do grupo.

Entre as opções estão:

Plano Essencial – R$ 39,90

Plano Premium – R$ 99,90

Os cartões oferecem benefícios para toda a família, ajudando a tornar o acompanhamento da saúde mais simples, acessível e completo.

Cuidado que começa antes mesmo do bebê nascer

Para as futuras mamães, a SANTA CASA MAIS CLÍNICA PARTICULAR também oferece o Pacote Gestar – Saúde Gestar, pensado para proporcionar acompanhamento durante a gestação com Ginecologia e Obstetrícia.

Por R$ 238,00 por mês, o pacote inclui:

6 consultas com a equipe de Ginecologia e Obstetrícia;

1 ultrassom transvaginal;

1 ultrassom obstétrico;

2 ultrassons morfológicos, sendo um no 1º e outro no 2º trimestre;

Pacote completo de exames de pré-natal, incluindo Vitamina D, Toxoplasmose, Hemograma, Glicemia, VDRL, HIV, TSH, sexagem fetal e outros exames;

Clube de Benefícios com até 20% de desconto;

30% de desconto no parto com quarto privativo.

Dessa forma, o cuidado pode começar ainda durante a gestação e continuar após o nascimento, acompanhando diferentes etapas da saúde da mãe e do bebê.

Porque cuidar da saúde desde cedo é investir em prevenção, desenvolvimento e qualidade de vida.

Com a SANTA CASA MAIS CLÍNICA PARTICULAR, o cuidado fica mais acessível para toda a família.