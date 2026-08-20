Wigor Rosa Galvão, suspeito de esfaquear o atual namorado da ex-companheira, de 34 anos, deixou o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mongaguá (SP) na manhã desta quinta-feira, 20, horas antes do ataque ocorrido no Jardim Luiza I, em Franca. Segundo a Polícia Militar, ele foi até a residência da mulher, que tinha uma medida protetiva contra ele, invadiu o imóvel e teria iniciado uma discussão.
A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira, na rua Ivete Vargas. A PM foi acionada pelo aplicativo SOS Mulher após a ex-companheira do suspeito pedir ajuda.
Segundo o cabo Fábio Chagas, da PM, a mulher contou aos policiais que o ex-companheiro havia acabado de deixar o sistema prisional e foi até sua residência. Ele teria pulado o muro da frente e entrado no imóvel.
Ainda conforme o relato, o suspeito pegou uma faca na cozinha e encontrou a ex-companheira com o atual namorado, Jhony Elivelton, de 34 anos. Durante a discussão, o homem teria partido para cima da mulher. Jhony tentou protegê-la e acabou atingido.
“Ela alega que ele pulou sua residência. Neste momento, o seu namorado viu a situação e, para protegê-la, entrou correndo em sua frente, vindo a ser atingido por uma facada”, afirmou Chagas.
Vítima foi socorrida em estado grave
Jhony foi atingido na região das costelas. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Franca. Segundo a PM, o estado de saúde dele era considerado grave.
Após o ataque, o suspeito fugiu. Equipes da Polícia Militar foram mobilizadas para tentar localizá-lo.
A parede da residência, tanto na parte interna quanto na externa, apresentava marcas de sangue. A PM permaneceu no local aguardando a realização da perícia.
Mulher tinha medida protetiva
Segundo o cabo Chagas, a mulher já possuía uma medida protetiva contra o ex-companheiro. O relacionamento entre os dois durou sete anos e eles têm uma filha juntos.
“Ela tinha uma medida protetiva em desfavor do autor. Só que, infelizmente, saiu da cadeia hoje e já veio a tentativa de matá-la”, disse.
A mulher também relatou aos policiais que o ex-companheiro já havia feito ameaças de morte anteriormente. “Ela alega que ele já tinha prometido que iria matá-la”, afirmou o cabo.
Para Chagas, as circunstâncias indicam que a ex-companheira poderia ser o alvo do ataque. “Tinha tudo para que acontecesse isso, porque ele estava com uma faca. E não conseguiu acertá-la, acertando assim o seu atual namorado”, declarou.
A ocorrência será investigada pela Polícia Civil. Até a última atualização, o suspeito não havia sido localizado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.