Wigor Rosa Galvão, suspeito de esfaquear o atual namorado da ex-companheira, de 34 anos, deixou o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Mongaguá (SP) na manhã desta quinta-feira, 20, horas antes do ataque ocorrido no Jardim Luiza I, em Franca. Segundo a Polícia Militar, ele foi até a residência da mulher, que tinha uma medida protetiva contra ele, invadiu o imóvel e teria iniciado uma discussão.

A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira, na rua Ivete Vargas. A PM foi acionada pelo aplicativo SOS Mulher após a ex-companheira do suspeito pedir ajuda.

Segundo o cabo Fábio Chagas, da PM, a mulher contou aos policiais que o ex-companheiro havia acabado de deixar o sistema prisional e foi até sua residência. Ele teria pulado o muro da frente e entrado no imóvel.